Cellulite o ritenzione: quasi tutte si confondono e non risolvono, svelati i rimedi che funzionano davvero

Molte persone si confondono tra cellulite o ritenzione senza capire quali sono le reali differenze tra questi due fenomeni.

A differenza di quanto si possa pensare la cellulite e la ritenzione idrica non rappresentano un disturbo comune. Tra di esse, infatti, esistono delle differenze di cui è bene essere a conoscenza in modo tale da porre in essere tutti i rimedi più efficaci per sbarazzarsene una volta per tutte.

In base al problema di cui si è afflitti infatti è possibile ricorrere ad alcuni rimedi piuttosto che altri. Proprio per questo di seguito andremo ad approfondire tutto ciò che c’è da sapere riguardo a questo argomento che interessa tantissime persone, in particolare le donne.

Cellulite o ritenzione, ecco le differenze

Come già detto, la ritenzione idrica e la cellulite rappresentano dei disturbi diversi tra loro. Troppo spesso, infatti, si commette l’errore di considerarli la stessa cosa quando in realtà non è così. Alla luce di quanto appena detto, è fondamentale sapere quali sono le differenze al fine di mettere in atto i rimedi più efficaci.

Tanto per cominciare, bisogna dire che la ritenzione idrica è il frutto del ristagno di liquidi che può verificarsi all’interno dei tessuti. Solitamente, si tratta di un fenomeno che è favorito da uno stile di vita scorretto. In particolare, il riferimento va ad una eccessiva sedentarietà, un’alimentazione scorretta o anche posture sbagliate. Nella gran parte dei casi, tende a presentarsi sotto – forma di gonfiore che colpisce gambe, piedi, caviglie e mani.

Per sbarazzarsene, si consiglia di mangiare alimenti a ridotto contenuto di sale in favore di quelli ricchi di vitamina B e magnesio. Oltre a ciò, si raccomanda di evitare un eccessivo consumo di carboidrati raffinati. Ciò detto, la ritenzione idrica può favorire la comparsa di cellulite. L’accumulo di liquido all’interno dei tessuti, infatti, può andare ad inficiare la circolazione sanguigna aumentando il rischio di soffrire del tanto odiato effetto a buccia d’arancia.

Sbarazzarsi di questo problema può risultare davvero molto difficile e i trattamenti si basano essenzialmente sul mantenimento e il contenimento dello stesso. A tal proposito, si consiglia l’impiego di creme cosmetologiche anticellulite contenenti caffeina o betulla. Si tratta di sostanze che svolgono un’efficace azione antiossidante che riduce il gonfiore, facendo apparire la pelle più sana. In alternativa alle creme, si può anche ricorrere all’impiego di fondi di caffè che, in abbinamento all’olio d’oliva, possono essere spalmati e distribuiti sulla zona interessata.

Si tratta, senza ombra di dubbio, di rimedi naturali che non possono in alcun modo eliminare definitivamente il problema ma che tuttavia rappresentano un’efficace strumento di contenimento del problema.