Gli alcolici da evitare durante la dieta: ecco quelli che fanno ingrassare di più

Avete deciso di iniziare una dieta, ma sapete quali sono gli alcolici che bisognerebbe evitare perché fanno ingrassare?

Vi sono alcuni alimenti che più di altri fanno ingrassare e che andrebbero drasticamente ridotti quando si decide di iniziare una dieta. Ma per quanto riguarda gli alcolici vale la stessa problematica? E quali sono tra birra, cocktail e vino quelli con maggior contenuto calorico e che possono far aumentare il proprio peso?

È una questione importante considerato il fatto che sono in tanti, pur bevendo con moderazione, a volersi concedere una birretta dopo una giornata di duro lavoro oppure un buon calice di vino a cena o ancora un cocktail durante una serata con gli amici, pensando che limitandone il consumo non ingrasseranno.

Birra, vino e cocktail: quale alcolico fa ingrassare di più? Lo studio

In realtà anche gli alcolici incidono sull’organismo, tanto più se bevuti quotidianamente. Basti pensare che, come emerso da uno studio avviato dal Cancer Council Victoria (Australia), bere ogni giorno una bottiglia di birra potrebbe ritrovarsi con almeno cinque chili in più di peso alla fine dell’anno. Scolarsi una birretta quotidiana, tanto più se si conduce una vita prevalentemente sedentaria, farà aumentare la circonferenza addominale; ma è la più calorica rispetto al vino o ai cocktail?

Dall’analisi effettuata dal team australiano è emerso che un bicchiere di vino rosso da 12 gradi comporta un apporto di 70 calorie; sono invece ben 100 le calorie contenute in una bottiglia di birra da 375 ml. Invece un famoso cocktail, ovvero il Cuba Libre composto da rum e cola ha un contenuto di oltre 200 calorie. Bere quattro cocktail nel corso della medesima serata potrebbe dunque portare ad assimilare oltre 600 calorie, l’equivalente di mangiare molti bocconcini di bollo o 2 hamburger al formaggio. Dalla ricerca è inoltre emerso che la minaccia concreta al peso è determinata, in particolare, dal fatto di mescolare tra loro alcolici differenti.

In merito allo studio è intervenuto Alison McAleese, uno degli autori, il quale ha sottolineato che oltre alla gran quantità presenti in un bicchiere o in una bottiglia, la calorie dell’alcol penetrano nell’organismo con grande rapidità. Ed è questa la ragione che porta a consigliare di consumare questo tipo di bevande con cognizione di causa ed evitando di farlo regolarmente, bensì dilatandone nel tempo l’assunzione. La raccomandazione è inoltre quella di puntare sui cosiddetti drink salutari, ovvero alcolici a basso contenuto di carboidrati. Si sconsiglia inoltre di bere bevande alcoliche diverse nello stesso momento e di limitare il consumo di cocktail a due drink in un giorno.