Qual è la tua serie tv preferita? Scegline una e scopri realmente chi sei

Cosa si nasconde dietro la tua serie tv preferita? Fai il test e scopri cosa può rivelare di te che non ti aspetti!

Ti piacciono le serie tv? Ad oggi, sono uno dei pilastri dell’intrattenimento Ma come nascono? Il concetto stesso di raccontare storie attraverso episodi è un qualcosa che risale a prima della televisione, parliamo del teatro. Con la diffusione della televisione negli anni 50, le serie tv iniziarono ad emergere sempre più numerose. Iniziò a divenire diffuso il concetto di sitcom ma anche di racconti fantascientifici e surreali.

Negli anni 70 le serie iniziano a diventare più complesse sia a livello di tematiche sia come produzione. Si iniziarono ad affrontare temi quali la schiavitù, quindi una narrazione più impegnativa, ma iniziarono anche a entrare in campo degli effetti speciali più articolati. Possiamo dire che l’epoca d’oro delle serie tv si colloca tra gli anni 90 e gli anni 2000. Qui troviamo dei pilastri delle serie che hanno definito un’era e che ancora oggi sono tra le più importanti.

La tua serie preferita rivela chi sei in realtà

Nel ventesimo secolo c’è stata la rivoluzione delle piattaforme streaming e le serie tv sono diventate ancora più accessibili. Tra le serie tv più amate dell’ultima generazione ne troviamo tre: “The Big Bang Theory”, “How I met your mother” e la “Casa di carta”. Qual è la tua preferita tra queste?

Ti piace The Big Bang Theory? Probabilmente se ami questa serie tv hai una passione per la scienza e la tecnologia. I personaggi di questa serie sono eccentrici e hanno delle spiccate abilità intellettuali. Questo indica che sei una persona curiosa e vuoi imparare sempre cose nuove. Non ti accontenti mai di un risultato ma vuoi sempre raggiungerne altri. Forse dovresti cercare di sembrare meno presuntuoso.

Che dire se ti piace How I met your Mother? Probabilmente sei una persona romantica e ti appassionano le storie d’amore. Credi all’anima gemella e sei alla continua ricerca di questa persona, sai che il destino prima o poi vi farà incontrare. Apprezzi anche l’umorismo che ti fa a prendere la vita in maniera più leggera. A volte potresti sembrare un po’ troppo superficiale.

Infine, abbiamo la Casa di carta. Se ti piace questa serie, sei appassionato di azione e di trame criminali. Ti piacciono i colpi di scena e questo potrebbe significare che sei una persona ribelle e avventurosa. Non ami stare sempre nello stesso luogo ma non vedi l’ora di scoprire nuove realtà. Potresti far fatica ad assumerti le tue responsabilità, dovresti lavorare su questo punto.

Indipendentemente dalla serie tv che hai scelto, ricorda che ne esiste sempre una che può raccontare parte anche della tua storia!