Casa gratis e stipendio tutti i mesi per vivere in un Paradiso: come accedere a questa iniziativa unica

Non ci crederete ma se vi trasferite in un’isola greca potrete avere in cambio una casa gratuita e uno stipendio mensile.

Una vita vista mare è il sogno di molti. Se è anche il vostro allora non perdete tempo: c’è un’isola greca disposta a darvi uno stipendio mensile e una casa gratis se vi trasferite lì. Vediamo insieme come accedere a questa meravigliosa opportunità.

Stanchi del traffico cittadino, dello smog e del solito lavoro in ufficio? Vorreste svegliarvi vedendo il mare e sentendo il rumore delle onde? Sappiate che il vostro sogno può realizzarsi. E praticamente a costo zero. Infatti l’amministrazione di un’isola greca ha deciso di pagare uno stipendio mensile e di dare una casa gratuitamente a chi deciderà di trasferirsi lì. Naturalmente in cambio viene richiesto di soddisfare requisiti molto precisi. Vediamo quali sono e cosa bisogna fare per andare a vivere sull’isola.

Pagati per vivere su un’isola: ecco come fare

Uno stipendio senza fare nulla e una casa gratis già rappresentano un sogno di per sè. A tutto ciò bisogna aggiungere che si verrebbe pagati per vivere su una stupenda isola greca in mezzo al mare. Troppo bello per essere vero? Invece è tutto verissimo. Ma bisogna soddisfare determinati requisiti.

L’isola disposta a pagare chi si trasferirà è Anticitera, situata tra Creta e il Peloponneso, in Grecia. Questo stupendo luogo circondato dal mare, è molto popolato in estate grazie ad un turismo florido, attratto anche da prezzi più contenuti rispetto alle isole più conosciute. I problemi iniziano quando l’estate finisce: passata la stagione estiva e turistica, infatti, l’isola si svuota e resta semi deserta.

Anticitera, per quanto bellissima, non è molto comoda poiché non ci sono banche né sportelli bancomat ed è raggiungibile solo via mare. In inverno, se le condizioni climatiche si fanno rigide, può essere molto difficile che arrivino le provviste di cibo e i rifornimenti di gas. Va da sé che i giovani e le famiglie hanno preferito andarsene per trasferirsi nelle città: meno belle, più caotiche ma dotate di ogni confort.

Per questa ragione l’amministrazione locale dell’isola ha lanciato un un’iniziativa: le famiglie con bambini che decideranno di trasferirsi sull’isola in modo permanente, riceveranno uno stipendio mensile, una casa gratis e un terreno per poter coltivare frutta, verdura, legumi e cereali. Inoltre si cercano, in particolare, persone che possano rilanciare l’economia dell’isola come agricoltori, allevatori, pescatori e operai.

I requisiti per accedere a questa opportunità da sogno sono essenzialmente due:

essere una famiglia con bambini;

trasferire sull’isola la propria residenza in modo stabile.

Un progetto di ripopolazione molto simile a quello messo in pratica da alcuni borghi italiani colpiti dallo spopolamento in cui le case vengono vendute a un euro per attrarre nuovi abitanti, soprattutto giovani e famiglie.