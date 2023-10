Se sei gentile, la tua vita non può che essere meravigliosa: 4 motivi che lo confermano

Il nostro umore e comportamento può pregiudicare la qualità della nostra vita: sei sei gentile, la tua vita sarà senza dubbio meravigliosa.

Tra qualche settimana, e per la precisione il 13 Novembre, arriverà il momento di celebrare una giornata molto importante.

Stiamo parlando della cosiddetta Giornata mondiale della gentilezza, che pone proprio l’importanza su questo atteggiamento e stile di vita, e su quelli che possono essere le sue conseguenze sulla nostra quotidianità.

Proprio per questo motivo, basandoci su alcuni studi effettuati, oggi vogliamo dirvi quelli che possono essere gli effetti sul nostro stile di vita se portiamo avanti un atteggiamento gentile. E, soprattutto, se disinneschiamo la rabbia e lo stress nei rapporti e nelle situazioni di tutti i giorni.

Vita, ecco come sarà se sei una persona gentile

Ebbene sì, secondo uno studio riportato su focus.it pare proprio che se sei una persona gentile nella vita di tutti i giorni, allora potresti andare incontro a ben quattro effetti positivi. Innanzitutto, non possiamo sottovalutare l’effetto senza dubbio benefico che questo atteggiamento può avere sulla nostra salute: essere cortesi e ben disposti verso il prossimo, infatti, fa bene al nostro cuore e soprattutto può aiutare a mitigare il nostro stress in caso di temperamento più aggressivo o movimentato. Basti pensare che si abbassa di ben il quaranta per cento la possibilità di sviluppato un arresto cardiaco.

Ma non finisce certo qui, perché se sei una persona gentile, non potrai fare a meno di scoprire altri effetti benefici e innegabili nella tua vita. Innanzitutto, proprio la gentilezza è l’arma migliore di cui potresti servirti nel corso di una lite. Questa, infatti, potrebbe aiutarci a mantenere la calma, a non farci prendere dall’agitazione e soprattutto a vedere con maggiore chiarezza una situazione che ci circonda. Inoltre, proprio la gentilezza potrebbe rivelarsi un asso nella manica non indifferente proprio nell’ambito del nostro lavoro. Anzi, sarebbe il caso di parlare di strategia vincente, perché appariamo più gradevoli e dunque più papabili in caso di promozioni od opportunità.

Per finire, non possiamo sottovalutare l’impatto che essere una persona gentile può aver nei nostri ambienti e contesti quotidiani, come ad esempio la scuola. Insegnare, infatti, la gentilezza sin dalla tenera età, potrebbe essere l’ideale per riuscire a ridurre quanto più possibili i sempre più diffusi casi di bullismo. Insomma, aumentando quelli che sono i livelli di gentilezza ad esempio all’interno di una classe, è stato dimostrato anche un aumento nella fiducia e nella collaborazione. In ultimo, non possiamo sottovalutare il cosiddetto effetto specchio. Vale a dire che gentilezza chiama gentilezza, e chi ci circonda sarà inevitabilmente portato a imitarci.