Elisabetta Gregoraci è bellissima così, ma come fa a restare in forma? Tutti i suoi segreti di bellezza

Elisabetta Gregoraci sempre in grandissima forma, la modella e showgirl ha diversi segreti di bellezza: ecco quali sono

Con Elisabetta Gregoraci, siamo di fronte a una delle bellezze nostrane più acclamate di questi anni. Una presenze, quella della modella e showgirl calabrese, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene e che ci ha ripetutamente conquistato con la sua bellezza e la sua eleganza in svariate occasioni.

Dalle passerelle, alle cronache di gossip, fino al piccolo schermo, dove si è affermata come conduttrice televisiva di grande bravura e carisma, Elisabetta non passa mai inosservata. E riceve sempre commenti entusiasti e incoraggiamenti dai fan.

Il suo seguito sui social prova quando sia adorata dal pubblico. Poche settimane fa, ha tagliato il traguardo dei due milioni di followers su Instagram. Merito anche di una estate vissuta a tutta, tra la conduzione del tour di Battiti Live e gli scatti estivi che ci hanno confermato come, a 43 anni, la Gregoraci sia più in forma e seducente che mai.

Elisabetta Gregoraci, niente chirurgia estetica: i suoi ‘trucchi’ per un fascino da urlo ed essere sempre al top

Dalle spiagge di Sardegna, Sicilia e Calabria, Elisabetta ha dato spettacolo con immagini come questa. Fisico davvero esplosivo e sublime in costume, una meraviglia per gli occhi e per il cuore, salutata da ovazioni a ripetizione da parte degli ammiratori.

Ma come fa Elisabetta ad essere sempre così al top? Secondo alcuni, è impossibile che la modella e showgirl non abbia fatto ricorso a un po’ di chirurgia estetica, ma in realtà non è così. Ci sono tanti modi in cui lei si prende cura di se stessa e conferma un look giovanile e tonico.

Tra i trattamenti anti-age cui si sottopone, come mostrato a più riprese sempre sui social e come riporta Fanpage, ci sono delle flebo di vitamine, minerali e amminoacidi. Sostanze utili per il corpo e che aiutano a mantenere una pelle più sana. Ma non è l’unica procedura tra quelle che segue. Come altri vip, Elisabetta fa ricorso di quando in quando alla crioterapia, vale a dire la permanenza per qualche minuto in una stanza con temperature bassissime, che sfiorano i -90 gradi. Un trattamento che rigenera i tessuti, stimola il metabolismo e aiuta anche a ridurre la cellulite. Alla luce di tutto questo, non stupisce come mai Elisabetta riesca a sembrare sempre praticamente perfetta.