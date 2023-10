Scopri te stesso col test buddista che sta facendo impazzire il web: rimarrai senza parole

Ti piacciono i test? Oggi te ne proponiamo uno diverso da dagli altri: si tratta del test buddista. Fallo subito!

Quanto ne sai del buddismo? Parliamo di una delle principali tradizioni spirituali del mondo con una storia lunga più di 2500 anni. Fondato sugli insegnamenti di Buddha, questa pratica spirituale ha influenzato profondamente la cultura.

Il buddismo ebbe inizio nel XV secolo a.C. nella zona dell’India settentrionale, quella che oggi noi conosciamo come Nepal. Il suo fondatore fu Siddharta Gautama, meglio conosciuto come Buddha. Egli nacque da una famiglia nobile e cresciuto nel lusso tuttavia, colpito dalla sofferenza umana, preferì lasciare tutto e intraprendere un viaggio alla ricerca del significato della vita. Dopo anni di meditazione, raggiunse una sorta di illuminazione spirituale diventando “colui che è sveglio”.

Il test del buddismo: tre semplici domande che potranno cambiarti la vita

Cosa c’entra tutto questo con te? Il test di oggi si basa proprio sulla filosofia buddista e ti propone tre semplici domande che potranno invitarti a riflettere su te stesso.

Iniziamo con la prima domanda: hai intorno a te 5 animali. Si tratta di un maiale, una pecora, un cavallo, una tigre ed una mucca. Il tuo compito è quello di metterli in fila indiana. Non devi starci a pensare molto, non chiederti perché è come, scegli solamente.

La seconda domanda ti invita a completare alcune frasi con l’aggettivo che più ritieni opportuno. Anche in questo caso, lasciati guidare dall’istinto e non pensarci troppo. Le frasi sono:

un cane è…

un gatto è…

un topo è…

il caffè è…

il mare è..

Infine, l’ultima domanda ti invita a pensare alle 5 persone più importanti della tua vita. Ad ognuno di esse devi abbinare un colore. I colori sono questi: il giallo, l’arancione, il rosso, il bianco ed il verde.

Rispondi a queste domande scrivendoti il tutto su un pezzettino di carta punto ora ti daremo i risultati del test.

La risposta alla prima domanda indica quale priorità hai nella tua vita. La mucca rappresenta la carriera, la tigre il tuo valore personale, la pecora l’amore, il cavallo la famiglia e, infine, il maiale e i soldi. Quale animale hai messo in cima alla fila?

La risposta alla seconda domanda indica, invece, come ti rapporti nei diversi settori della tua vita. Il cane rappresenta la tua personalità, il gatto quella del tuo partner, il topo la personalità dei tuoi nemici, il caffè il tuo rapporto con il sesso e il mare il senso della tua vita in generale.

L’ultima domanda sui colori indica, invece, il ruolo che le persone a cui hai pensato hanno, o hanno avuto, nella sua vita. Il giallo rappresenta qualcuno che ha avuto una forte influenza su di te, l’arancione un tuo vero amico, il rosso qualcuno che hai amato, il bianco è il tuo stato d’animo del momento e, infine, il verde è qualcuno che non dimenticherai mai.

Speriamo che il test vi sia piaciuto e che vi abbia dato degli spunti di riflessione!