Clamorosa gaffe della Rai: spifferato il finale dell’amatissima fiction, web in rivolta

Pesante gaffe della Rai, a causa di un’errore tecnico è stato rilevato il finale di una delle Fiction più amate scatenando i commenti dei Fan

A moltissime persone che amano guardare film e serie televisive non piace affatto che vengano rivelati, o come si dice tecnicamente “spoilerati”, il finale o altri particolari della trama da altre persone. Ma se lo spoiler accade a causa di un errore tecnico causato dagli stessi realizzatori della serie televisiva, non c’è nulla da fare.

Questo è proprio quello che è successo alla RAI, in occasione della messa in onda della seconda stagione di una delle fiction più seguite e amate dai telespettatori italiani. Sembra, infatti, che ci sia stato un piccolo errore tecnico che potrebbe però aver rivelato qualche elemento essenziale della linea narrativa.

La serie televisiva in questione è “Cuori”, fiction ambientata nell’ospedale Le Molinette di Torino, alla fine degli anni Sessanta, nel momento in cui i medici iniziano a sperimentare alcune tecniche mediche legate al trapianto del cuori e alle prime creazioni di cuori artificiali. Da qui, appunto, il nome della serie. La trama vede come protagonisti: Cesare Corvara, primario dell’ospedale e chirurgo eccellente, recentemente sposato con Delia Brunello, una cardiologa promettente specializzata negli Stati Uniti. Infine, il giovane cardiochirurgo Alberto Ferraris, pupillo del dottor Corvara, che ritorna a Torino da Roma.

Il riassunto sbagliato rileva il finale della puntata

Dopo il successo della prima stagione, andata in onda in prima visione dal 17 ottobre al 28 novembre 2021, la RAI ha deciso di produrre e distribuire una nuova stagione, ancora una volta diretta dal regista Riccardo Donna, che potesse portare avanti la trama e lo sviluppo dei personaggi principali, interpretati dagli attori: Daniele Pecci, nel ruolo di Cesare, Matteo Martari, nel ruolo di Alberto e Pilar Fogliatti, nel ruolo di Delia.

Ma che cosa è accaduto di preciso? Durante la messa in onda della seconda puntata, avvenuta domenica 8 ottobre 2023, sono stati trasmessi gli episodi “Non si può chiudere del tutto” e “La fortuna non esiste”. Tuttavia, molti telespettatori hanno notato qualcosa di strano all’inizio della puntata. Infatti, la RAI ha commesso un errore superficiale che però avrebbe fin da subito rilevato la conclusione dell’episodio in questione.

Solitamente, prima dell’inizio di ogni nuova puntata, viene mostrato un breve riassunto degli episodi precedenti, in modo da ricordare ai telespettatori a che punto è arrivata la narrazione della serie. Purtroppo, all’inizio della seconda puntata, non è stato mandato in onda il riepilogo della prima puntata del 1° ottobre, ma quello relativo alla stessa seconda puntata che sarebbe iniziata di lì a poco. Purtroppo, un piccolo disguido si è trasformato in un grave errore che ha portato diversi telespettatori a non seguire la puntata.