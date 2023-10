Fiorello spiazza tutti, beccato prima di Viva Rai 2: nessuno lo aveva davvero mai visto così

Fiorello si mostra così prima di Viva Rai 2: il conduttore e showman è capace sempre di sorprendere, ecco la paparazzata.

Fiorello è pronto a tornare con Viva Rai 2, con l’avvio della nuova edizione previsto per il prossimo 6 novembre, ma il pubblico continua ancora a dire “viva Fiorello” come ormai succede tra praticamente trent’anni. Il conduttore e showman catanese, artista a 360°, è amatissimo dal pubblico e continua ad essere uno dei volti più noti del nostro mondo dello spettacolo.

Il suo programma, particolare varietà mattutino in onda su Rai 2, ha fatto subito il pieno di ascolti ed è pronto a bissare il successo della stagione precedente, iniziata a dicembre 2022; in attesa, ovviamente, di rivedere poi “ciuri” sul palco dell’Ariston insieme all’amico di sempre Amadeus.

I prossimi mesi saranno davvero impegnativi per lo showman, che nel frattempo si rilassa per le vie della Capitale mostrandosi sorridente ai fotografi: ecco come è stato “beccato” a Roma, come al solito riesce sempre a sorprendere tutti.

Fiorello “beccato” così prima di Viva Rai 2: sempre unico

I paparazzi sembrano non essere un problema per Fiorello, che nella sua semplicità riesce sempre a scherzare anche quando si trova lontano dalle telecamere. In tv o nella vita di tutti i giorni, per lo showman cambia ben poco: lui è così e lo ha dimostrato anche ai fotografi di Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti “beccato” il conduttore per le vie di Roma, pronto a godersi un pranzo in totale relax insieme alla moglie e alla figlia.

La risposta di “ciuri”? Un gran sorriso ai fotografi del giornale, sorprendendo come al solito tutti quanti con la sua ironia. “FIORELLO, VIVA NOI TRE!- LO SHOWMAN, CHE DAL 6 NOVEMBRE TORNA CON “VIVA RAI2!”, PRANZA IN RELAX CON MOGLIE E FIGLIA NEL CENTRO DI ROMA.” si legge nel post Instagram della rivista. Quanto al look, anche qui Fiorello non ha deluso: occhiali da sole, cappello da pescatore e giacca aperta con le maniche tirare su, visto il gran caldo nella Capitale.

Prima di iniziare un tour de force che, come detto, lo vedrà impegnato sia con Viva Rai 2 che col Festival di Sanremo, Fiorello si rilassa godendosi l’amore della sua famiglia e il sole che Roma, ancora ad ottobre, regala. Avremo modo di vederlo coinvolto in qualche progetto a sorpresa, nel proseguo della stagione televisiva? Non sarebbe poi per nulla strana una situazione del genere vista la bravura e la grande popolarità del conduttore.