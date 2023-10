Vuoi capire se ti stai trascurando? Ecco i segnali che lo confermano

Sei in un momento particolare della vita? Vuoi capire se ti stai trascurando? Ecco i segnali che te lo confermano.

La relazione con noi stessi è la cosa più difficile da intraprendere. Nel nostro percorso di vita il nostro sguardo è sempre rivolto all’esterno, agli altri: amici, partner, familiari e figli sono le persone che amiamo di più e cerchiamo in tutti i modi di tenerle strette a noi trascurando molto spesso noi stessi. Rapportarsi a loro dimostrando tutto il nostro affetto, accogliere e ed essere indulgenti è quello che ci sembra più facile. Ma con noi stessi come ci comportiamo?

Relazionarsi con la nostra interiorità ci spaventa, ci conosciamo troppo bene e siamo giudicanti in maniera troppo rigorosa con i nostri difetti, questo perché non ci rispettiamo e non ci vogliamo bene abbastanza. La conseguenza è che la maggior parte di noi pensa di non essere in grado di essere amata, di non poter ricevere attenzioni e cure perché non lo merita. Cominciamo così a trascurarci a trascurare i nostri bisogni interiori, non li prendiamo più in considerazione.

Scopriamo insieme i segnali che ci permettono di capire se davvero ci stiamo trascurando.

Arriva un momento nella vita in cui ci fermiamo a pensare a noi, sono situazioni particolari che però ci aiutano a capire che percorso stiamo prendendo e a volte realizziamo che è il momento di cambiare. Ci sono dei segnali precisi che ci aiutano a capire quanto poco bene ci vogliamo, ascoltiamoli e la nostra vita cambierà.

–Non riusciamo a dire no: chi non si vuole bene, non vuole deludere gli altri perché teme di perdere le persone. Così i nostri bisogni non esistono più: diremo sempre si a tutti anche quando non ne abbiamo nessuna voglia, ai figli, al partner agli amici anche al nostro capo. Quello che dovremmo fare è interrogarci ogni volta, ci va veramente di fare questa cosa? Imparare a dire no, non ho voglia.

–Sopprimiamo le emozioni: anche questo è un sintomo della nostra incapacità di amarci, non vogliamo ferire gli altri oppure non vogliamo farci vedere fragili. Ascoltiamo gli altri sulle loro paure o preoccupazioni e li facciamo appoggiare a noi ma non riusciamo ad esprimere le nostre emozioni; questa soppressione ci rende ancora più soli.

–Il senso di colpa: ci fa vivere malissimo, ogni qualvolta qualcuno ci chiede aiuto noi facciamo di tutto ma se non riusciamo nell’intento sentiamo il senso di colpa per non essere stati all’altezza della situazione. Volerci bene significa anche capire che non tutto dipende da noi e che il senso di colpa è ingiusto.

–Ci accontentiamo: ci vogliamo talmente poco bene che pensiamo sia necessario accontentarsi in tutto perché altro non ci meritiamo! Così trasciniamo relazioni inutili che ci fanno solo stare male o lavori modesti perché siamo convinti di non essere in grado di fare altro.

Se ci rendiamo conto di comportarci spesso in questo modo, fermiamoci e cominciamo a pensare a noi stessi, chi siamo, cosa vogliamo e soprattutto quali sono i nostri bisogni. Impariamo a guardarci dentro e ad amarci di più.