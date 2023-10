Il segreto delle star per avere gambe perfette: con questo metodo è possibile

Vi siete mai chieste come fanno le star ad avere gambe sempre perfette? C’è un segreto semplicissimo che noi vi sveliamo.

Gambe perfette senza macchie né rossori, senza vene, super toniche e mai gonfie. Ma come è possibile? In questo articolo vi sveliamo i segreti delle star per avere gambe sempre perfette.

Nonostante ci impegniamo tanto con dieta e allenamento, ogni tanto le gambe si gonfiano. Gambe un po’ gonfie, un po’ doloranti e magari con qualche rossore e qualche vena in evidenza. Del resto è normale: siamo esseri umani, non manichini di plastica. Le gambe fanno parte del nostro corpo ed è normale che abbiano anche qualche imperfezione.

C’è chi ha i capillari o le vene che si vedono, chi ha qualche smagliatura. Quasi tutte abbiamo spesso i segni dell’irritazione dopo che ci siamo depilate. Chi non ha mai alcuna imperfezione sulle gambe sono le star. Cantanti, modelle, presentatrici televisive sfoggiano gambe impeccabili ogni giorno dell’anno senza indossare calze. Ma come faranno? Sfoggiare gambe perfette in ogni situazione è il sogno di tutte. Anche perché le gambe sono un elemento di seduzione importantissimo. Un modo per eliminare ogni imperfezione c’è. E non si tratta di chirurgia plastica.

Il segreto delle star per avere gambe sempre perfette

Gambe perfette significa sicuramente gambe snelle e toniche ma non solo. Una gamba può dirsi impeccabile quando la pelle non mostra alcuna imperfezione: niente vene varicose, niente capillari in evidenza, niente rossori, niente cicatrici né smagliature. Esistono davvero gambe così? Forse. Ciò che è certo, invece, è che molte star usano un trucco.

Molte cantanti, ballerine, presentatrici e modelle usano un trucco per avere gambe sempre perfette: il fondotinta. Non il normale fondotinta che tutte mettiamo in faccia. Esistono fondotinta specifici ad altissima coprenza fatti apposta per essere applicati sul corpo. Solitamente si applicano sulle gambe per uniformare il colorito, rendere la pelle luminosa e nascondere eventuali imperfezioni come vene, capillari o cicatrici.

Nessuno vieta, però, di usare questi prodotti anche su altre parti del corpo. Alcuni sono così coprenti che possono nascondere anche i tatuaggi. Questo tipo di fondotinta si asciuga molto in fretta e non lascia tracce sui vestiti. Hanno un’ottima durata e per rimuoverli poi è sufficiente fare una normale doccia con acqua tiepida e sapone. Grazie a questi prodotti ogni donna può sfoggiare gambe perfette, senza vene varicose né smagliature ogni giorno dell’anno.

In base alla tonalità scelta possono regalare anche un piacevole effetto leggermente abbronzato. Oltre a preoccuparci di mascherare gli eventuali difetti della pelle, è importante anche contrastare gonfiori e mantenere un buon tono muscolare. Dunque ricordiamoci di bere molto, almeno 2 litri di acqua naturale ogni giorno e di fare esercizio fisico per avere sempre gambe toniche e sgonfie.