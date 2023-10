Chi conosce il ‘paradosso dell’energia’? Ecco il segreto per contrastare la stanchezza

Il paradosso dell’energia: la strategia che non tutti conoscono per sentirsi più carichi ed energizzati ogni giorno.

Ci siamo tutti sentiti dire almeno una volta nella vita una frase del tipo “Come mai sei così stanco anche oggi? Forse dovresti dormire un po’ di più”. Effettivamente sembra un collegamento piuttosto logico. Ma se invece non fosse completamente vero? Ovviamente dormire un numero di ore adeguato è importante, soprattutto per la nostra salute, ma non è detto che sia necessariamente realtà che dormire di più ci aiuterebbe a sentire di meno la fatica.

Il concetto chiamato il paradosso dell’energia pone proprio questa domanda. L’idea che sta alla base è che per avere più energia, paradossalmente, dovremmo spenderne di più. In pratica, più ci teniamo impegnati ed attivi, più energia sentiremmo di avere in corpo.

Il paradosso dell’energia: il metodo contro la stanchezza

Il paradosso dell’energia teorizza che l’energia non è un bene infinito: è fornita dal corpo quando serve e quando non viene usata in modo adeguato fa effetto boomerang e ci fa sentire senza energie, stanchi e senza voglia per tutta la giornata. Effettivamente quando ci si ferma ad osservare le persone che sembrano avere più energie di tutte, sono le stesse che sono più attive e produttive durante una giornata. La soluzione quindi sarebbe aumentare le attività della giornata invece che ridurle quando ci si sente stanchi in modo cronico, e quindi rispondere alla richiesta che ci fa il corpo di avere più energia.

Ad esempio, se ci si sveglia stanchi e svogliati, si può provare a dare un senso al nostro corpo per tirarsi su dal letto. La mattina, piuttosto che solamente trascinarsi fuori dalle coperte, si può provare a fare un po’ di esercizio fisico. Che sia una piccola passeggiata o dello stretching rilassato o anche un allenamento leggero, sembra sia un metodo miracoloso per mantenere i livelli di energia più alti durante il corso del resto della giornata.

Ovviamente però, per quanto questa possa essere una strategia utile a combattere la stanchezza perenne, è importante non esagerare mai. Fare troppa fatica o spingersi un po’ troppo oltre ogni giorno può facilmente portare a burnout e prestazioni che peggiorano.

Esistono anche dei problemi di natura medica che portano a sintomi quali stanchezza cronica che non sono così facilmente risolvibili come con un po’ di esercizio la mattina, ed è sempre bene consultare un medico quando la stanchezza persevera così tanto da rendere difficile la vita quotidiana. Il paradosso dell’energia vuole solo sottolineare che dormire in eccesso o liberarsi di tutti gli impegni dalle proprie giornate potrebbe non essere la strategia vincente per sentirsi più attivi ed energizzati ogni giorno.