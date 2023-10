Poco tempo per un pic nic romantico? Organizzalo nel salone di casa: i consigli per un risultato perfetto

Il vostro sogno è sempre stato quello di fare un pic nic ma non avete mail tempo di organizzarlo? La soluzione è farlo nella propria casa.

E’ davvero bello pensare di organizzare un pic nic romantico, specialmente se si ha al proprio fianco la persona giusta: in genere la location perfetta è sempre quella del mare, sotto gli alberi di un parco, in pineta. Ma quando questa alternativa non è possibile, una scelta saggia potrebbe essere quella di stare al coperto.

Ad esempio, avete mai pensato di organizzare un pic nic romantico nel salone della vostra casa? Potrebbe davvero essere una bellissima idea specialmente in quelle serate in cui siete particolarmente stanchi e che avreste voglia di fare qualcosa ma senza uscire da casa vostra.

E quindi tra le idee ci sono quello di poterlo fare: in giardino, se avete una villa, oppure su un balcone o in terrazzo e perché no anche al centro del vostro salotto che sarebbe davvero molto più romantico e unico: ma come si organizza? Scopriamo qualche piccola dritta.

Organizzare un pic nic a casa è possibile: ecco in che modo

Insomma non è davvero difficile organizzare un pic nic in casa propria specialmente quando il tempo è poco e non avete voglia di uscire: la prima cosa a cui pensare è quella della scelta di pietanze facili che possono essere trasportate e che si possono consumare in modo facile e veloce. Una idea carina è quella dei finger food saporiti e sfiziosi come le patate twister e i funghi pleurotus o portobello fritti.

Una altro particolare importante è la location, per rendere il tutto romantico bisogna trovare un punto della vostra casa che si può a tutti gli effetti definire il vostro preferito, fatto questo sarà necessario mettere: plaid, un paio di cuscini e qualche pianta qui e là, su cui aggiungere un po’ di lucine per creare atmosfera. Poi passare alla scelta di piatti, bicchieri, tovaglioli posate e tanto altro.

Per concludere e per rendere l’atmosfera ancora più giusta, il consiglio è quello di spegnere le luci e magari accendere qualche lucina o candela e poi comprare anche dei fiori per decorare l’ambiente; quando vi siete seduti quello che resta da fare è scegliere la giusta musica di sottofondo e godervi il momento, anche magari sorseggiando un buon vino liquoroso che in queste situazione non può davvero mai mancare.