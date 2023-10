Profumo fai da te: sorprendi il tuo partner con una fragranza speciale | Ecco i trucchi semplicissimi da seguire

Non devi necessariamente spendere centinaia di euro per averne uno: ecco come preparare un profumo fai da te

Avere un buon odore è molto importante e può aiutarci a caratterizzare la nostra presenza e a farci sentire bene con il nostro corpo.

Tuttavia, anche i prodotti di profumeria hanno un costo particolarmente elevato, soprattutto quando in questo periodo di inflazione sempre crescente. Anche in questo caso è possibile risparmiare grazie all’ingegno. Se vuoi un profumo da uomo ti spieghiamo come realizzarlo grazie a queste tecniche fai da te. Ecco che cosa devi fare.

Profumo fai da te: ecco quali passaggi seguire

Per poter realizzare il tuo profumo fai da te devi per prima cosa procurarti tutto il necessario. Prima di iniziare, dunque, procurati abbondanti quantità di cere, alcool etilico, oli essenziali vari e alcuni barattoli. Grazie a questi consigli potrai realizzare dei profumi seguendo i tuoi gusti e decidendo le profumazioni che più ti aggradano. Inoltre, non devi dimenticare che i profumi classici contengono delle sostanze tossiche che potrebbero far male al nostro organismo, mentre con i profumi fai da te risolveremo questo problema.

Realizzare un profumo fai da te è un’operazione semplice. Prima di iniziare è necessario andare in erboristeria o presso i negozi specializzati per poter acquistare oli essenziali o assoluti. Una volta acquistato tutto l’occorrente dobbiamo decidere quale percentuale di olii sarà presente nel nostro profumo maschile. La concentrazione del parfum va dal 15% al 40%, mentre per l’eau de parfum è del 8-15%. La concentrazione dell’acqua di Colonia va dal 4 all’8%, mentre dell’eau de toilette è del 2%.

Possiamo decidere inoltre di creare i nostri profumi secondo varie consistenze. Se decidiamo di creare un profumo liquido allora sarà necessaria una base alcolica con cui diluire le varie sostanze. Dunque comprate alcool etilico a 95° e miscelate all’interno di un contenitore di vetro gli oli essenziali, secondo le percentuali desiderate. Dopo aver fatto questo sarà necessario lasciare riposare il composto per circa due settimane.

Se volete un composto oleoso sarà sufficiente mischiare le essenze scelte all’interno del contenitore. Mentre se volete un prodotto solido sarà necessario partire da oli e cere solide, seguendo un rapporto 1:1- Scogliere la cera con gli olii a bagnomaria e versate il tutto in un contenitore. Una volta che la cera torna allo stato solido, aggiungete l’olio essenziale che desiderate. Grazie a questa guida potrai realizzare un profumo da uomo in pochissime mosse, risparmiando molti soldi e ottenendo comunque un prodotto di qualità.