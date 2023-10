Dimagrisci aggiungendo semplicemente una tazzina di caffè in più al giorno: la nuova scoperta sbalordisce

Uno studio scientifico associa il consumo maggiorato di caffè con il peso: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati in una ricerca durata quattro anni

Può una semplice tazzina di caffè in più al giorno contribuire in maniera decisiva al nostro dimagrimento? Può, può. Si tratta di una scoperta sensazionale, che, sicuramente, farà felici i tanti fruitori di una delle bevande più famose e amate al mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In Italia, si sa, il caffè è un rito. Davanti a un caffè si parla di lavoro, si instaurano nuove amicizie e nuovi rapporti sentimentali. Non solo, si chiarisce anche qualche screzio. Il caffè è un modo per darci la carica al mattino, ma anche un modo per spezzare il ritmo delle tante ore di lavoro. Insomma, poche persone non amano questa bevanda.

E, forse, oggi la ameranno ancor di più sapendo che bevendo una tazzina di caffè in più si possono avere tanti benefici di linea. La caffeina è uno stimolante naturale che ha dimostrato di ridurre temporaneamente l’appetito e aumentare la vigilanza. Ciò può aiutare a sentirsi meno affamati per un breve periodo, portando potenzialmente a una riduzione dell’apporto energetico.

Ovviamente, come sempre facciamo quando parliamo di salute e alimentazione, vi ricordiamo che i nostri sono solo consigli. È opportuno, soprattutto per determinate categorie, consultare prima un medico. Un esempio su tutti: se una donna è incinta o sta allattando, è importante parlare con il medico prima di aumentare l’assunzione di caffeina, perché la caffeina può essere trasmessa al bambino in crescita.

Una tazzina di caffè in più per dimagrire?

La maggior parte delle persone aumenta di peso ogni anno con l’avanzare dell’età. Ma il caffè può aiutare a prevenire questo graduale aumento di peso? Non abbiamo mai pensato che il nostro amato caffè potesse avere (tra le tante) una simile qualità. Oggi, invece un gruppo di ricercatori ha esaminato se bere una tazza di caffè in più al giorno – o aggiungere zucchero e panna – abbia comportato un aumento di peso maggiore o minore rispetto a coloro che non hanno modificato l’assunzione.

La ricerca dovrà essere ulteriormente perfezionata, ma i risultati sembrano incoraggianti. Le persone che hanno bevuto una tazza di caffè in più al giorno hanno guadagnato 0,12 kg in meno di peso rispetto al previsto in quattro anni. L’aggiunta di zucchero ha comportato un aumento di peso leggermente maggiore (0,09 kg) del previsto in quattro anni. L’aggiunta di panna o di latte non ha influenzato in modo significativo questo cambiamento di peso.

Uno studio svolto su un campione molto alto di persone (circa 500.000 unità) e ha seguito i partecipanti per molti anni. Per questo si tratta di una ricerca in questo momento tenuta molto in considerazione. Va comunque specificato che i risultati rappresentano un’associazione, non una causalità. Ciò significa che lo studio non dimostra che l’assunzione di caffè sia la vera ragione della variazione di peso. Piuttosto, mostra che i due cambiamenti sono stati osservati insieme nel tempo.