Per star bene bisogna inserire nella dieta 6 alimenti chiave: sono molti a sbagliare

Per stare bene in salute bisogna assolutamente avere un regime alimentare consono e ben bilanciato con alimenti che sarebbero da inserire nella propria dieta

Un vero e proprio problema, se si sbaglia l’alimentazione si rischia di non stare bene. Un corpo nel quale si introducono degli alimenti sbagliati finisce per non funzionare bene.

Per questo è necessario scegliere con cura gli alimenti da consumare. Ad ogni modo, non si tratta solo di selezione di determinate tipologie di cibo, bensì di quantità e tipologie di condimenti e di cotture. Alcuni alimenti in particolare andrebbero a contrastare l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Per questo rinunciarvi non è proprio una buona idea.

Ecco quali sono gli alimenti che limiterebbero il rischio di problemi al cuore

Alcune volte si tende ad evitare alcune tipologie di alimenti senza un motivo specifico, eppure si sbaglia altamente perché potrebbero davvero fungere da prevenzione contro patologie cardiovascolari. La ricerca che ha messo in evidenza questo aspetto è stata pubblicata sull’European Heart Journal.

Gli alimenti da non evitare di consumare per scongiurare il pericolo di patologie cardiovascolari sono: frutta e verdura, noci, legumi e latticini con latte intero.

In particolare è raccomandabile di consumare ogni giorno dalle 2 alle 4 porzioni di frutta e verdura e almeno un pasto contenete noci. Inoltre, dalle 3 alle 4 porzioni settimanali di legumi, due porzioni al giorno di alimenti con latte intero e dalle 3 alle 3 porzioni a settimana di pesce. Ovviamente ciò che va evitato, onde evitare di aumentare il rischio di patologie cardiovascolari sono di sicuro gli alimenti con additivi chimici, quindi industriali, che contengono, tra le altre “aggiunte dannose”, anche un eccesso di zuccheri e di grassi idrogenati.

No alle bibite gassate, ai suchi di frutta, sì alle spremute, frullati con frutta e verdura fresca e di stagione. Meglio evitare i cibi raffinati, prediligere alimenti con farine integrali, così cereali. Per quanto riguarda la parte dei grassi da introdurre, devono provenire da olio extra vergine di oliva.

Non bere alcolici, limitare i prodotti da forno e la carne rossa, così i salumi e i formaggi stagionati. Meglio evitare di fumare. Inoltre, lo sport è davvero un toccasana per mantenersi in salute, non bisogna mai rinunciare a fare attività fisica.

Prediligere le scale all’ascensore, i mezzi pubblici all’auto, la bici ai mezzi pubblici e fare almeno mezz’ora di sport al giorno. Va bene camminare, fare esercizi, una buona idea può essere di acquistare un tapis roulant, un’ellittica, eccetera. Questo può evitare che si eviti di andare in palestra e avere a disposizione subito un attrezzo.