Francesca Michielin oggi è famosa e bellissima ma la ricordate ad X Factor? Eccola completamente diversa

Francesca Michielin è super popolare oggi, ammirata per talento e bellezza: la ricordate però agli esordi, più di dieci anni fa? Eccola.

Grande ritorno di Francesca Michielin, dopo lo stop forzato quest’estate per problemi di salute; a causa di un’operazione, la cantante classe ’95 si è trovata costretta ad annullare il tour “L’estate dei cani sciolti”, ma ora è pronta a recuperare con “Suono di sabato all’Arca Live + Jam session”, una particolare rassegna fatta di sei concerti con protagonista proprio la Michielin.

Il suo è un talento incredibile e ormai da più di dieci anni domina la scena musicale; negli ultimi anni, poi, la Michielin si è sperimentata anche come conduttrice, mostrando ancora una volta di più tutta la sua bravura. Sul palco di X-Factor, come performer e conduttrice, sembra proprio dare il meglio di sé.

L’esordio nel mondo dello spettacolo, d’altronde, è arrivato proprio al talent show: sono passati tantissimi anni da quel momento e, quella che era una giovane adolescente piena di sogni, è ad oggi una bravissima donna amata a dismisura dal pubblico. Vi ricordate di Francesca Michielin ai suoi inizi? Eccola così.

Francesca Michielin agli esordi: ecco com’era – VIDEO

Sono passati quasi 13 anni da quando Francesca Michielin ha vinto la quinta edizione di X-Factor; tantissimo tempo, durante il quale la talentuosa cantante si è messa in mostra lanciando diversi album, vincendo dischi di platino e arrivando ad incantare anche al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest.

Una carriera meravigliosa quella della Michielin, che si avvicina al traguardo dei trent’anni con alle spalle tantissimi trionfi e la consapevolezza di avere l’amore di milioni e milioni di fan in tutta Italia; tutto è partito però col suo singolo di debutto, Distratto, una canzone che fa arrivare la cantante in cima alle classifiche musicali e a vincere diversi dischi di platino ha raggiunto un successo incredibile piazzandosi ai vertici delle classifiche e anche certificandosi multiplatino.

Da quel gennaio 2012, la Michielin è maturata come artista e come donna, facendo il record di sold out e vendite tra album e tour, svettando anche per un fascino davvero incredibile, senza dubbio aumentato ancor di più da una bravura smisurata. Ieri come oggi, Francesca è pronta a stupire: oltre ai vari concerti, prepariamoci ad una nuova edizione di X-Factor davvero da urlo, dove non mancheranno nemmeno le performance della conduttrice.