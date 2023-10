Uova, attenzione alla salmonella: tutto dipende dal guscio, ecco cosa sapere

Le uova hanno un alto carico di proteine e grassi che sono bilanciati per una dieta equilibrata ma attenzione a quando le si mangia.

Un alimento che va bene per preparare sia alimenti dolci che salati sono le classiche uova di gallina, già dalla confezione ci possono venire in mente molti piatti da cucinare o mangiarle da sole, per quanto possano far bene bisogna fare davvero molta attenzione a come prima le si conserva. Basta questo per farle rovinare e buttarle. Molte sono le malattie collegate alle uova e, una di tutti è davvero dannosa per la salute della persona. E, dunque, molto importante fare molta attenzione a diversi fattori che la possono scatenare.

La salmonellosi è un batterio che è già presente nell’intestino degli animali e la sua contaminazione avviene per via fecale. È a forma di bastoncino e può avere anche 6 sottospecie diverse, può colpire anche l’uomo e compromettere la sua salute se, dopo aver mangiato delle uova contaminate, iniziano a comparire degli strani sintomi nell’arco di tempo di 12/72 ore, i classici sono vomito, diarrea, crampi addominali ed anche febbre. Di solito, passa velocemente grazie all’assunzione di alcuni farmaci, ma in alcuni soggetti più deboli e col sistema immunitario più fragile c’è bisogno di un ricovero ospedaliero.

Come riconoscere le uova con la salmonellosi?

Non sempre è possibile vedere ad occhio nudo se un uovo è compromesso o ha qualcosa di strano, a meno che non lo si assaggia e anche dal sapore non si capisce bene, eppure è molto comune e presente in questo alimento rispetto ad altri, e dato che le acquistiamo molto spesso nei supermercati non sappiamo cos’è successo durante il confezionamento, quindi cosa dobbiamo fare in questi casi? Tenerle vicine tra loro potrebbe essere un problema, per questo le confezioni delle uova sono fatti in questo modo, ed anche il classico contenitore in frigorifero, per evitare il diffondersi di questo ed altri batteri.

Anche se vengono vendute a temperatura ambiente, il frigorifero aiuta a conservarle meglio. Dato che su alcuni gusci possono essere presenti tracce di feci, è meglio pulirle con uno spazzolino da cucina o un panno umido, evitare di lavarle perché la mucina, membrana protettiva che si trova sul guscio, viene distrutta e può favorire davvero la proliferazione batterica.

La salmonellosi è più forte in un ambiente caldo e si diffonde maggiormente durante l’estate. Quindi, è bene evitare di mangiare e preparare pietanze con l’uovo crudo, cucinarle sempre, e quando si aprono evitare che il guscio tocchi il contenitore e anche altri oggetti, il virus si può attaccare anche a questi.