Mangi questa verdura con la pasta ma è un grave errore: per questo non riesci a dimagrire

Mangi solo cibi sani eppure non riesci a dimagrire? Forse stai facendo gli abbinamenti sbagliati. Vediamo cosa dicono gli esperti.

Per dimagrire è essenziale nutrirsi in modo sano e corretto ma non solo: abbinare i cibi in modo sbagliato può vanificare tutti gli sforzi. In particolare c’è una verdura che non dovresti mai mangiare insieme alla pasta.

Dimagrire e perdere peso non sempre significano la stessa cosa. Dimagrire significa perdere grasso; la perdita di peso, invece, può essere causata anche da perdita di acqua o di muscoli. Va da sé che perdere peso ma avere un fisico poco tonico non piace a nessuno. Ecco perché per dimagrire nel modo giusto e ottenere un fisico snello e tonico è importante nutrirsi in modo corretto e fare attività fisica che preserva la massa muscolare.

Ma cosa significa mangiare in modo corretto? Sicuramente è importante assumere il giusto quantitativo di calorie: non troppe ma neanche troppo poche. Le diete da fame sono pericolose per la salute e non funzionano neanche. Inoltre bisogna anche fare attenzione a come si abbinano gli alimenti perché combinare i cibi nel modo sbagliato può mandare all’aria tutti i nostri sforzi. In particolare secondo gli esperti una certa verdura non andrebbe mai mangiata insieme alla pasta.

Se vuoi dimagrire non mangiare questa verdura con la pasta

Per dimagrire è importante non solo mangiare in modo sano e bilanciato ma anche combinare i cibi nel modo giusto. Spesso pensiamo erroneamente che le verdure vadano bene sempre e comunque ma non è assolutamente così. C’è una verdura che, se viene abbinata alla pasta, non permette di dimagrire.

Le verdure non sono tutte uguali. Sicuramente fanno tutte bene e ciascuna apporta vitamine e sali minerali utilissimi al nostro organismo. Ma per quantità di amidi, di carboidrati e di calorie ci sono verdure più indicate e verdure meno indicate quando si vuole dimagrire. Tra le verdure meno caloriche e, dunque, perfette a dieta troviamo i pomodori, i peperoni, i cetrioli, le zucchine, le melanzane, i broccoli, i cavolfiori, gli asparagi, i cavoletti di Bruxelles.

C’è una verdura che è molto ricca di amidi e carboidrati e che, quindi, pur facendo benissimo non andrebbe mai abbinata alla pasta. Si tratta della regina dell’autunno: sua maestà la zucca. La zucca è una miniera di vitamine e minerali preziosi e deve essere mangiata ma è meglio consumarla sotto forma di vellutata oppure cotta al forno e mangiata come contorno.

Questo ortaggio contiene molta vitamina A, vitamina C, fosforo, magnesio e potassio. Apporta solo 18 calorie per 100 grammi ma ha un indice glicemico molto più alto rispetto alle altre verdure. Per questo i nutrizionisti sconsigliano di mangiare la zucca insieme ad altri carboidrati come la pasta in quanto può causare un picco glicemico che ostacola il dimagrimento.