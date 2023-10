Bonus auto con 104: anche gli eredi del disabile possono usufruire delle agevolazioni?

Gli eredi di una persona diversamente abile possono continuare ad usufruire di alcune agevolazioni come il bonus auto?

La scomparsa di una persona a noi cara ci fa sprofondare in sentimenti di tristezza e di angoscia. A maggior ragione se a lasciarci è un nostro parente stretto come un coniuge, un genitore o un figlio allora il dolore sembra proprio non avere alcuna fine. Se poi a lasciarci è anche una persona che in vita ha sofferto di una disabilità, il dispiacere è ancora più grande.

Messo per un attimo da parte il dolore, i parenti del de cuius devono portare a termine una serie di adempienze come, tra tutte, l’organizzazione del funerale. Altra adempienza è quella legata all’eredità che porta non poche grane all’interno di una famiglia. Nel caso di disabili gli eredi possono o no continuare ad avere le agevolazioni della Legge 104 sulle auto?

Legge 104: gli eredi possono usufruire delle esenzioni auto del disabile?

I titolari di Legge 104 ed i caregiver che si prendono cura di un familiare disabile possono acquistare un’auto usufruendo dell’IVA agevolata al 4% e ottenere una detrazione IRPEF del 19%. Per quanto riguarda il caregiver, il veicolo però deve essere usato solo per aiutare il soggetto disabile.

Rientra in quest’ultima casistica commissioni quale il fare la spesa o comprare dei farmaci in nome e per conto del familiare disabile e non autosufficiente. E’ l’Agenzia delle Entrate, comunque, a regolare l’acquisto di auto di persone titolari di Legge 104. Nel dettaglio l’agevolazione riguarda auto, nuove o usate, che hanno cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L‘IVA ridotta al 4% è applicabile anche all’acquisto contestuale di optional; alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata) e alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

Inoltre, lo ricordiamo, i titolari di Legge 104 hanno hanno diritto all’esonero dal pagamento bollo auto. Per avere l’esenzione, però, il veicolo deve essere intestato al beneficiario della Legge 104 o al familiare di cui risulta fiscalmente a carico. In quest’ultimo caso il famigliare deve avere un reddito inferiore a 28.051,14 euro.

Cosa accade nel caso di decesso del disabile? Le agevolazioni passano all’erede? In caso di dipartita le agevolazioni legge 104 non vengono trasferite agli eredi. Per questo motivo i famigliari dovranno presentare il prima possibile una copia del certificato di morte e compilare un modulo ad hoc. A partire da quel momento i soggetti interessati dovranno pagare il bollo auto, almeno fino al momento in cui non decidono di vendere l’auto comprata con la 104.