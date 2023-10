Sensualissima in costume da bagno negli anni ’90: riconoscete la super top model?

Negli anni ’90 faceva impazzire tutti quanti in costume da bagno e, oggi… anche: riconoscete questa sensualissima supermodella?

Famosissima, testimonial per diversi brand e vero e proprio sex symbol a livello internazionale, con la sua carriera e sfilata dopo sfilata è diventata una delle supermodelle più celebri di tutti i tempi, risultando ancora oggi amatissima, stimata e ammirata dal pubblico.

La sua attività in passerella inizia nel ’97, ma già prima (dopo aver partecipato a diversi concorsi di bellezza) si era fatta notare nel mondo della moda registrando il suo brand; di lì a poco diventerà uno dei volti più influenti del settore e, ancora oggi, si divide tra attività da modella e da stilista.

Un altro piccolo indizio per chi, anche vedendo tutta la sua bellezza iconica, stenta a riconoscerla: ha una figlia bella come lei avuta da un noto imprenditore italiano, che ha seguito le sue orme e sta incantando come modella. Avete capito di chi si tratta? Il tempo è passato, ma ancora oggi con la sua sensualità lascia senza fiato: ecco la foto in bikini dal passato.

Dagli anni ’90 ad oggi: la supermodella è più sensuale che mai

Difficile non riconoscere il fascino unico di Heidi Klum, supermodella tedesca classe ’73 che, proprio lo scorso giugno, ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni; a vederla in bikini o in intimo, ad oggi, sembra però che il tempo per lei il tempo si sia fermato e nulla sia cambiato dagli esordi. Capelli biondi, lineamenti tipicamente del Nord Europa e un corpo marmoreo, con gambe lunghissime, ancora oggi fanno infiammare il web.

Col passare del tempo, sembra che la Klum sia diventata ancora più bella e sensuale e, non a caso, un noto brand di lingerie come Intimissimi ha deciso di puntare sia su di lei che sulla figlia per sponsorizzare alcuni capi di lingerie; anche tanti fan di nuova generazione preferiscono tra l’altro lei alla bellissima figlia Leni, avuta con Flavio Briatore ma che assomiglia davvero tantissimo alla mamma.

La foto dagli anni ’90 è stata pubblicata dalla supermodella direttamente sul suo profilo Instagram, a seguito di una nuova challenge del web che invitava molte modelle a mostrarsi da giovanissime; i suoi numerosissimi fan sparsi in tutto il mondo, di certo, hanno apprezzato il post amarcord.