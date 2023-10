Carini e “coccolosi”, nessuno riesce a resistere al tenero fascino di questi segni zodiacali

Vediamo insieme quali sono i segni più carini e coccolosi di tutto lo zodiaco. Farà parte di questa classifica anche il tuo oppure no?

Nella vita di tutti i giorni possiamo incontrare persone un po’ schive e persone invece che sono più carine e coccolose, ma non tutti sanno che questa loro caratteristica è influenzata dai segni zodiacali.

Anche se in molti non credono nell’astrologia, in molti leggono l’oroscopo solo per poter conoscere meglio alcuni aspetti del carattere di quella persona che si è appena conosciuta. Una delle prime domande che si fa al primo appuntamento, infatti, è proprio quella di chiedere quando l’altra persona è nata, solo per capire il suo segno zodiacale. Certo, ogni persona è differente dall’altra, ma in ogni caso si hanno delle linee generali che ti aiutano a capire meglio alcuni elementi del loro carattere. In questo articolo, ad esempio, andremo a conoscere meglio quindi quali sono i segni zodiacali che risultano essere più carini e coccolosi.

Chissà se in questa classifica ci sarà anche il tuo oppure forse sei una persona più schiva ed introversa? Andiamo a scoprirlo insieme.

I segni più carini e coccolosi di tutto lo zodiaco

Il primo segno che apre questa classifica è senza dubbio il Toro, che ama in modo incondizionato le coccole. È affettuoso con tutte le persone, non solo verso con il proprio partner. In questo modo riescono a far capire alle persone quanto sono importanti per lui: è il suo modo per mostrare affetto.

Al secondo posto troviamo il Cancro: i nati sotto questo segno, invece, al contrario del Toro che sono affettuosi con tutti, riescono ad essere carini e coccolosi solo con il suo partner. Trova la sua pace interiore solo con lui!

Anche il Leone ama molto le manifestazioni d’affetto. E lo fanno in ogni caso cercando il contatto fisico: quando inizia una relazione d’amore con qualcuno vuole e pretende fin da subito di avere un contatto con l’altra persona. È molto coccoloso, sia con gli amici che con il partner.

Al quarto posto, invece, troviamo il segno dei Pesci, che già di per sé il segno più romantico e sentimentale di tutto lo zodiaco. I nati sotto questo trovano molto confortante avere qualcuno vicino a loro: per questo motivo amano fare e ricevere le coccole!

All’ultimo posto, infine, troviamo il segno dell’Ariete: tra tutti è un grande fanatico delle coccole in generale, che sia del partner o degli amici, adora anche lui avere sempre un contatto fisico con le altre persone. Anche per questo sono molto importante per lui i gesti d’amore!