La stagione autunnale è la loro preferita: questi 5 segni sono i più pigri dello zodiaco

Ci sono persone che amano la vita lenta e che non sono propense all’impegno totalizzante. Caratteristiche che dipendono dal segno zodiacale sotto cui sono nate

Il cielo uggioso, la pioggia, le prime temperature frizzantine. E, di conseguenza, quella voglia di stare a casa, davanti a un film, con una copertina leggera sulle gambe. L’autunno è certamente una stagione da ritmi non altissimi. L’ideale per alcuni tipi di persone nate sotto determinati segni zodiacali. Sono proprio questi i cinque segni più pigri dello Zodiaco.

Ci sono persone che amano la slow life. Può sembrare un controsenso nei tempi che viviamo, con una vita che è sempre più frenetica, dove chi si ferma è perduto. L’autunno, però, resiste con la sua anima decadente, proprio come le foglie degli alberi che cadono sull’asfalto.

E, allo stesso modo, ci sono persone che si fanno contagiare da questi ritmi blandi. Ovviamente, sono le persone maggiormente predisposte e sono quelle nate sotto questi cinque segni zodiacali.

I cinque segni più pigri dello Zodiaco

Ne abbiamo individuati cinque al primo posto non possono che esserci loro, i Pesci. Parliamo, come è noto, di una costellazione che caratterizza le persone maggiormente sognatrici. Ma per sognare bisogna avere il tempo di farlo, oppure bisogna avere voglia di prenderselo questo tempo. L’autunno favorisce non poco la tendenza di queste persone solitarie e che, di certo, non vivono per il proprio lavoro.

Segno compito e perfettino, la Vergine. Un po’ compulsiva nella sua ricerca della perfezione, dove mette tutto il proprio impegno. Per il resto, invece, si tratta di una costellazione che caratterizza persone molto pigre che, soprattutto sulle faccende che non ritengono vitali, tendono a delegare molto.

Segno sensibile ed emotivo, il Cancro. Uno sbilanciamento verso la parte più intima porta le persone nate sotto questa costellazione a essere molto pigre. Spesso il Cancro è anche un segno molto insicuro, per cui raramente si andrà a lanciare in chissà quale impresa che richiede particolari sforzi. Il Cancro non ama la vita mondana, per cui per lui l’autunno è la stagione ideale.

C’è poi il Capricorno, che, essendo molto ambizioso, è stacanovista e metodico, ma solo sulle cose che possono portarlo a raggiungere i propri obiettivi. Sul lavoro, dunque, non si risparmierà, ma raggiunto il proprio scopo, non aspettatevi che questo segno possa fare anche solo un passo in più.

Infine, lo Scorpione. Segno ombroso e tenebroso, ma anche affascinante e magnetico. La sua altezzosità lo porta a essere anche un po’ pigro, nel senso che non farà mai particolari sforzi, convinto che tutti gli sia dovuto. Lo Scorpione lavora spesso con arguzia e furbizia per ottenere ciò che vuole senza impegnarsi troppo.