Boiserie in camera da letto: ecco alcuni esempi classici o moderni

La parete dietro al letto è un punto strategico della camera da letto: una boiserie proprio in quel punto attira subito l’attenzione e dona un tocco di stile alla stanza.

Decorare quella parte della stanza con cura è quindi importante non solo per fare bella figura su chi viene a trovarvi per la prima volta, ma anche per voi stessi!

La camera da letto è il regno della privacy e del riposo, e una camera da letto che si rispetti deve essere tanto funzionale quanto accogliente. Hai mai sentito parlare della boiserie? Non è altro che un rivestimento murale in legno, un elemento decorativo che può essere intagliato, inciso o lasciato al naturale.

Come suggerisce il nome, la boiserie era molto apprezzata in Francia nel XVII secolo. Grazie a questa installazione era possibile decorare gli interni delle dimore aristocratiche. Oggi questo complemento d’arredo rappresenta un’originale decorazione per la parete dietro al letto. Essa può fare un tocco moderno o classico a seconda dello stile che s’intende ricreare.

Boiserie, come adattarla allo stile della tua camera da letto

Chi lo ha detto che la boiserie è una scelta che va bene solo per chi ha una camera da letto classica? Molte persone scelgono di installare quest’applicazione dietro al letto per rinnovare l’aspetto della camera senza intervenire con vernici o cartongessi.

I pannelli dietro il letto sono un’ottima soluzione per attirare l’attenzione su questa parete, e con una bella lavorazione del legno puoi rendere la stanza davvero unica! Una boiserie in legno grezza e un po’ vissuta starà benissimo in una camera da letto in stile marinaro (o costiero, se vi piacciono le atmosfere romantiche e vissute). Questa scelta può risultare estremamente vincente se si decide di usarla per “incorniciare” un vecchio letto in ferro battuto. Per realizzare un’installazione di questo tipo si può sostenere un prezzo contenuto se si opta per il fai da te.

In tal caso ci si può divertire a trasformare un vecchio pallet in una boiserie per decorare la parete dietro al letto e trasformarlo in un gioiello dal fascino rustico!

Ad ogni modo in una camera da letto classica una decorazione di questo tipo può essere realizzata anche in gesso o con altri materiali eleganti, come il velluto. In uno stile classico si consiglia di optare per tinte neutre chiare, come ad esempio il bianco o il beige.

Se invece si intende utilizzare la boiserie in una stanza da letto moderna una buona idea può essere quella di utilizzare questa installazione per completare il letto, ovvero come prolungamento della tastiera. In un contesto moderno, si può optare per effetti a contrasto facendo attenzione alla scelta del materiale e alle sue forme.