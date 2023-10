Skincare coreana: è questo il sito su cui acquistare tutti i prodotti a prezzi mai visti prima

Dilaga il fenomeno della skincare coreana ma i prodotti sono costosissimi: esiste un sito dove piovono gli sconti e sarà possibile avere una pelle perfetta.

Recentemente stiamo vivendo un periodo di splendore per quanto riguarda la diffusione della cultura coreana. I drama (fiction) provenienti dal paese asiatico stanno spopolando sulle piattaforme di streaming, per non parlare del settore musicale con il dilagare del fenomeno K pop. Anche l’universo della bellezza e della cosmesi ha portato novità con il trend della famosa skincare coreana.

Si tratta di una serie di trattamenti per il viso con la finalità di avere una pelle perfettamente luminosa e levigata proprio come quella degli abitanti della Corea che appaiono spesso più giovani dell’effettiva età anagrafica. Qual è il segreto della loro eterna freschezza? Si tratta di una routine di bellezza che è composta da 10 passaggi fondamentali.

Skincare coreana: quali sono gli step fondamentali e dove comprare i prodotti a buon prezzo

Quando si sente dire che la skincare coreana si compone di 10 passaggi molte persone, pur volendo provare questo trend di bellezza, rimangono basite ed esasperate. Effettivamente sembrano tanti. Eppure non bisogna farsi prendere dall’iniziale perplessità. Alcuni degli step principali, infatti, sono davvero molto rapidi; altri, invece, sono solo una componente aggiuntiva da applicare solo una volta a settimana o, addirittura, al mese.

Non bisogna mai dimenticare di struccarsi e utilizzare prodotti adatti alla tipologia della nostra pelle, soprattutto nella zona attorno agli occhi dove lo strato è più sottile e delicato. Importante è mettere in atto una doppia detersione, ossia sciogliere le impurità con un detergente a base oleosa per consentire poi a un secondo detergente (di solito una mousse) di agire all’interno dei pori. Mai dimenticare l’esfoliazione.

Ecco, questa è una delle azioni da compiere più raramente per non irritare la pelle: usare un prodotto granuloso in grado di spazzare via le cellule morte sul viso. I passaggi successivi riguardano l’applicazione di tonico, booster, sieri, maschere per schiarire, illuminare o semplicemente idratare con ingredienti attivi concentrati.

Ovviamente, bisogna comprare i prodotti adatti alla propria tipologia di pelle e in quantità necessaria. Come fare a risparmiare? Il consiglio ci viene dalla titoker Irene Foramiglio che ha suggerito ai suoi follower il sito stylevana.com. Dando una rapida occhiata, infatti, è possibile vedere che sono messe in commercio le maggiori marche cosmetiche che non utilizzano alcool o fragranze, ottime per le pelli più sensibili. In occasione della festa di Halloween si registrano sconti fino al 75%. Che dire? Se volete provare la skincare coreana, questo è il momento giusto per fare acquisti. Noterete la differenza!