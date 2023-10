“Mai usare il collutorio dopo aver lavato i denti” I dentisti svelano i tanti errori che facciamo tutti

Se non puoi fare a meno di usare il collutorio dopo aver lavato i denti, non è una buona idea secondo i dentisti. Ecco perché dovresti smettere.

Lavarsi i denti rientra tra quelle azioni che ripetiamo più volte al giorno in maniera a volte del tutto automatica ma necessaria, proprio perché è di fondamentale importanza praticare una corretta igiene orale e non solo per sfoggiare un sorriso smagliante nelle foto o nei selfie.

Se non si lavano i denti tutti i giorni, infatti, i rischi sono tantissimi. Oltre alle carie, al tartaro e alle placche, anche il nostro cuore può risentire dell’assenza di dentifricio e spazzolino proprio perché l’infiammazione causata dai disturbi gengivali può danneggiare i vasi sanguigni provocando infarto e ictus.

Tuttavia, non è detto che chi si lavi i denti ogni giorno almeno due volte al giorno abbia di contro una buona igiene orale. Anzi a volte si assumono delle cattivissime abitudini nell’errata convinzione che queste facciano bene, quando in realtà non è assolutamente così. E in tal ottica, se usi il collutorio dopo aver lavato i denti, i dentisti concordano sul fatto che questa non sia per nulla una buona idea. Ma come è possibile?

Perché non si dovrebbe mai usare il collutorio dopo aver lavato i denti: arriva la risposta dei dentisti

Non dovresti risciacquare con il collutorio la bocca subito dopo aver spazzolato i denti per un motivo ben preciso. Il collutorio, infatti, lava via il dentifricio che rimane sui denti indebolendo così i suoi benefici. Se vuoi però usarlo, il consiglio dei dentisti è attendere qualche minuto dopo aver sciacquato la bocca con l’acqua.

In questo modo, infatti, permetterai al dentifricio di agire adeguatamente e il collutorio così sarà solo un valore aggiunto e non un’inconsapevole sostituzione. Tuttavia, è importante fare attenzione anche con l’acqua e non solo col collutorio. Per far sì che il fluoro contenuto nel dentifricio sia efficace, questo deve rimanere sui denti per almeno due minuti dopo averli lavati. Motivo per cui sciacquarli subito con l’acqua è solo controproducente.

Meglio quindi aspettare due minuti e poi sciacquare con l’acqua per rimuovere eventuali residui di dentifricio dalla bocca. In questo modo, infatti, i principi attivi contenuti nel dentifricio hanno abbastanza tempo per agire, contribuendo a rafforzare lo smalto e a combattere la carie.