Puoi perdere peso molto velocemente: devi affidarti allo Yoga e questa semplice dieta

Affidarti allo Yoga e mettere in pratica questi semplici accorgimenti nel tuo regime alimentare ti farà perdere peso in breve tempo!

Quando accumuliamo qualche chilo di troppo il nostro unico pensiero è quello di perderli il più velocemente possibile; sappiamo che aumentare di peso non ci fa bene dal punto di vista della salute e non solo! Il nostro umore cambia, ci sentiamo a disagio e ogni volta che ci apprestiamo ad un pasto ci sentiamo in colpa. Il risultato è che ci buttiamo a capofitto in regimi alimentari rigorosissimi che regolarmente non riusciremo a portare a termine, ovviamente aggiungeremo anche sport aerobici intensissimi.

Tutto questo ci porterà ad una grande frustrazione per non aver raggiunto l’obiettivo, una forma fisica non proprio delle migliori e a non sapere come risolvere il problema. È bene sottolineare che, se abbiamo già problemi di salute o disturbi dell’alimentazione accertati, è meglio non fare da soli ma affidarsi alle cure di un nutrizionista ed eventualmente di un terapeuta. Se invece non abbiamo questi problemi cerchiamo di capire come dimagrire senza ferire la nostra autostima e soprattutto senza subire danni al corpo.

Ecco come perdere peso con lo yoga ed alcuni cambiamenti nella nostra alimentazione.

Come abbiamo già visto, per perdere qualche chilo non bisogna fare diete troppo restrittive e sport esageratamente intensi; il rischio è di mollare tutto alla prima occasione; bisognerebbe invece cambiare stile di vita: mangiare più sano senza stravolgere troppo la nostra routine alimentare e fare uno sport che ci aiuti a sentirci meglio.

Le regole fondamentali di questa dieta sono queste:

non saltare mai un pasto , non serve a niente perché il pasto successivo sarà sicuramente abbondante e il digiuno non avrà avuto nessun senso: 5 piccoli pasti equilibrati sono necessari;

sostituire le proteine animali con quelle vegetali: sappiamo che le proteine vegetali sono dette "nobili", proprio perché se abbinate correttamente ci forniscono tutto il necessario per il nostro organismo;

ridurre il consumo di latte e dei suoi derivati: il latte non è un alimento magro, al contrario è ricco di grassi così come i formaggi; limitarne l'uso nel periodo in cui si vuole dimagrire, faciliterà enormemente l'obiettivo.