Risparmiare sulla spesa, il metodo della “passata di pomodoro” spiegato da un’influencer: non ci avevi mai pensato

Risparmiare più che una scelta è ormai un’urgenza. Per tutti o quasi. Tra rate del mutuo, canone di affitto, bollette che continuano ad aumentare e prodotti alimentari sempre più costosi, arrivare alla fine del mese non è così semplice. Specialmente se si vive con uno stipendio medio che, in Italia, non è decisamente adeguato al carovita. Risparmiare è facile a dirsi ma non altrettanto a farsi. Su mutuo, affitto e bollette non è possibile perché non decidiamo noi i costi.

Certo possiamo evitare sprechi e cercare di consumare il meno possibile ma ovviamente non possiamo vivere con le luci sempre spente e facendo docce fredde anche a dicembre. L’unica voce su cui possiamo intervenire è la spesa al supermercato. Una influencer ci svela un trucco per risparmiare un mucchio di soldi sulla spesa.

Ecco il trucco per risparmiare sulla spesa

Il metodo messo a punto dalla giovane si chiama “metodo della passata di pomodoro”. La ragazza, andando al supermercato, si è accorta della notevole differenza di prezzo tra le passate di pomodoro dei brand famosi e le passate di pomodoro di sottomarche. Le prime costano circa 2,40 euro a bottiglia mentre le seconde appena 0,90 euro a bottiglia. E questo vale non solo per le passate di pomodoro ma per tutti i prodotti: pasta, latte, yogurt, caffè, olio, carta igienica, detersivo.

Il trucco è molto semplice e consiste nell’acquistare – eventualmente – i prodotti delle grandi marche solo una volta al mese. Tutte le altre volte, invece, bisogna acquistare la passata di pomodoro e i prodotti delle sottomarche. In questo modo il risparmio è garantito. Non solo. Il metodo collaudato dall’influencer non finisce qui. La cifra risparmiata acquistando sottomarche invece di marche famose dovrà essere messa ogni volta in un salvadanaio. Così ogni volta che si va a fare la spesa sarà anche un’occasione per risparmiare un po’ di soldi.

Il metodo funziona per due motivi: in primo luogo è semplice, non bisogna studiare schemi complicati ma solo scegliere prodotti più economici. In seconda battuta funziona perché in questo modo si ha una tabella precisa di risparmio. Non si mettono da parte dei soldi saltuariamente ma si mettono da parte i soldi ogni volta che si va a fare la spesa.