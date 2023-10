Amicizia, uno studio svela come capire se sarà “per la vita”: ecco quando possiamo esserne certi

Se hai un amicizia che dura da più di 8 anni allora sarà per sempre. E’ il risultato di una ricerca che ha ha coinvolto circa 8000 coppie di amici.

L’amicizia è un valore estremamente importante nella vita di una persona, e di un adolescente in particolare: qui intervengono infatti altri fattori, come quello della socialità, del gruppo, dello scambio di esperienze comuni. Con un amico si cresce, si matura, si trova la propria strada e la propria identità.

Gli amici rappresentano una sorta di seconda famiglia, il rifugio delle confidenze, l’aiuto su cui contare sempre. Ma non tutte le amicizie si risolvono spesso in un idillio. Infatti si tratta di un rapporto che può interrompersi da un momento all’altro. Allora come facciamo a sapere se quella persona a cui siamo affezionati da tempo, sarà un amico eterno o un potenziale volta spalle? La risposta arriva da uno studio condotto da una docente di sociologia dell’Università del Texas.

Cosa ha rivelato la ricerca sull’amicizia

La ricerca ha coinvolto quasi 8000 coppie di amici ed ha confermato che quando un’amicizia supera gli otto anni ha ottime probabilità di durante per sempre, per il ben 93% dei casi. Come? Le coppie di amici analizzati erano di età compresa tra i 16 e i 58 anni. Ne sono state analizzate le storie, i risvolti, i litigi, gli eventuali allontanamenti e il risultato è sempre lo stesso: una volta superati gli 8 anni i dissapori andavano a ridursi drasticamente.

In 9 casi su 10 estratti dal campione è risultato che dopo l’ottavo anno di amicizia tutti i motivi di screzio, incomprensione e litigi tenderebbero ad esaurirsi. Dunque lo studio condotto nell’università del Texas dimostrerebbe che superare la fase iniziale della diffidenza e dei primi scontri è possibile, ma solo se l’amicizia è vera. Tuttavia, siamo proprio così sicuri che l’amicizia eterna sia una questione di calcoli? Certamente l’indagine della dottoressa Muller ha fatto luce su un dato incontestabile, vale a dire che con il passare del tempo le differenze si appianano e con esse anche i litigi.

Ma la durata di un rapporto importante, come quello tra amici, non può che dipendere da un impegno reciproco delle parti, un po’ come avviene in amore. Se c’è l’intenzione di condividere con il proprio amico o la propria amica un lungo percorso di vita, allora con molta probabilità si arriverà alla convinzione dell’eternità di quel rapporto anche prima dell’ottavo anno. E tu ci credi nell’amicizia eterna? O pensi che qualsiasi amicizia possa rompersi a prescindere dalla durata?