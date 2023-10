Benedetta Parodi, la foto con la figlia fa boom di like su Instagram: eccole insieme

Benedetta Parodi bellissima insieme alla figlia in questa occasione: eccole insieme, la foto fa il pieno di like su Instagram.

Più amata che mai dal pubblico, Benedetta Parodi continua a godersi la sua carriera nel mondo dello spettacolo, risultando sempre più presente nel settore culinario; “Zia Bene” è a tutti gli effetti una vera superstar della tv, così come è seguitissima sui social da milioni di follower.

Proprio come lei, anche il marito della Parodi, Fabio Caressa, è un volto più che conosciuto: da tempo giornalista sportivo di Sky, con la Parodi ha formato una splendida famiglia, formata da tre figli. Se Diego è il più piccolo di casa e ancora nella fase dell’adolescenza, le due sorelle più grandi si stanno già mettendo in mostra e sono anche loro molto seguite dal pubblico.

Di recente, tramite un post sui social, Benedetta Parodi si è mostrata proprio insieme ad una delle sue due bellissime figlie, facendo il pieno di like e di commenti; eccole insieme, sono veramente bellissime.

Benedetta Parodi insieme alla figlia: bellissime, valanga di like e commenti – FOTO

Proprio come Matilde (la più grande di casa, che ha intrapreso una carriera come cantante) anche Eleonora Caressa si sta facendo sempre di più conoscere dai fan dei suoi genitori e non solo. In occasione del suo compleanno, mamma Benedetta ha pubblicato una nuova foto sul suo profilo Instagram, incantando tutti quanti i suoi numerosissimi follower.

“Buon compleanno amore mio.. goditi ogni momento, divertiti, grintosa e dolce insieme, come sai essere tu! E ricordati che sei sempre nel mio cuore” scrive la Parodi nella didascalia del post, anche per dare sostegno alla figlia nella nuova avventura iniziata a Pechino Express. Per questa nuova edizione del reality show di Sky, infatti, Eleonora è in gioco insieme a suo papà Fabio, pronta a mettersi alla prova e a farsi conoscere meglio dal pubblico.

A sostenerli, da casa, sia i due fratelli che mamma Benedetta, come testimonia anche il post; a migliaia, come già detto, i like arrivati alla Parodi per la bellissima foto pubblicata, così come tantissimi sono i commenti arrivati. “Belle persone dentro e fuori , Auguriiiiii” scrive una fan, ma gli auguri sono veramente migliaia e migliaia; tanti elogi per Benedetta Parodi e la sua famiglia, sempre più sotto i riflettori del mondo dello spettacolo.