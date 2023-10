Basta con i soliti film visti e rivisti: quali sono le novità proposte da Netflix

Quali sono le novità proposte da Netflix in vista di Halloween? Scopriamo i titoli del momento con cui restare incollati allo schermo.

Con l’autunno entrato nel vivo, il clima si fa più mite, le giornate si accorciano ed è tempo di tirare fuori i capi più pesanti. Fuori vediamo la natura che si tinge con i colori autunnali, tra arancioni e rossi, e in casa stiamo sempre meglio: questo è il periodo più bello per passare le serate sul divano sotto la copertina, intenti a vedere un bel film.

Se questa è la tua serata tipo, potresti però trovarti ad affrontare una criticità, non avendo la più pallida idea di che film guardare. Netflix è sempre la tua salvezza, ma invece che puntare sui soliti film, puoi cambiare scegliendone uno tra nuovi proposti dal colosso di streaming.

Nata a fine anni Novanta, come piattaforma online di noleggio film, la società statunitense nel tempo è crescita in modo esponenziale, raggiungendo nel 2018 il suo record, con 139 milioni di abbonati a livello mondiale.

Oggi è una presenza fissa nelle nostre case, tenendoci compagnia durante le serate, tra film, fiction e documentari. Il colosso americano è ricco di titoli di ogni tipo. Se è un concentrato di film cult, si possono trovare anche delle pellicole firmate direttamente dalla piattaforma, che spesso regalano molte emozioni. Detto questo, se non sai bene cosa guardare sulla piattaforma, ci sono dei nuovi titoli che potrebbero farti vivere una serata indimenticabile, particolarmente indicati in vista di Halloween.

Netflix: quali sono i nuovi titoli proposti perfetti per questo periodo

Il conto alla rovescia all’arrivo di Halloween è partito e in molti si stanno preparando, trovando il travestimento più spaventoso oppure organizzando un’uscita tra amici o ancora una festa a tema. C’è chi ama l’atmosfera di questa inquietante festa, ricreandola in casa, con arredi in cui la zucca è la protagonista assoluta, e facendo una maratona di film nel segno dell’horror.

Se stai cercando un nuovo film da guardare in vista di Halloween su Netflix ci sono diverse possibilità. Tra queste spicca “La caduta della casa degli Usher”, disponibile dallo scorso 12 ottobre, serie horror diretta da Mike Flangan, tratta dai libri di Edgar Allan Poe. La pellicola è incentrata sulle morti degli eredi dei fratelli Roderick e Madeline Usher, creatori di un impero di ricchezza, dietro le quali si celano misteri ed enigmi.

Altro titolo da brivido è “Sorella Morte”, in onda su Netflix dal prossimo 27 ottobre: si tratta di un film dell’orrore ambientato in Spagna, durante il periodo post bellico. La protagonista della narrazione è una ragazza dai poteri soprannaturali, Narcisa, ritrovatasi a vestire i panni di insegnante in una scuola per sole ragazze, avente sede in uno spettrale ex convento che racchiude segreti inquietanti.

Tra gli altri nuovi titoli del momento di Netflix troviamo “Flashback”, cortometraggio horror, “Il processo al diavolo” e la mini serie “Yaratilan – La creatura”. Per i più fifoni è disponibile “La mia amica vampira”, serie dall’atmosfera in stile Halloween, ma interpretata in chiave comica.