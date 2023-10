L’errore che molti fanno sotto la doccia: ecco perché si dovrebbe evitare, cosa sapere

Un errore molto comune tra le persone quando mentre ci si fa la doccia è quello di lavarsi anche il viso. Esso andrebbe lavato a parte.

Appena svegli o a fine giornata uno dei grandi piaceri quando si parla di beauty routine è quello di lasciarsi coccolare da una doccia calda. La doccia è il luogo in cui spesso ci si butta alla spalle tutta la stanchezza accumulata durante la giornata. E quando la maggior parte di noi fa la doccia è probabile che gli step che seguiamo sono: bagnarsi i capelli, fare lo shampoo, applicare il balsamo, lavare il viso, lavare il corpo, risciacquare il balsamo. Ebbene in questi passaggi c’è un grave errore: detergersi il viso proprio sotto la doccia.

In pratica il viso dovrebbe sempre essere trattato separatamente dal corpo. Questo perché la temperatura dell’acqua sotto la doccia non va bene per quella determinata zona così delicata. Infatti lavarsi il viso sotto la doccia può essere dannoso per la cute e causare arrossamenti e irritabilità. L’acqua calda disidrata la pelle e può causare infiammazioni. Quindi, per questi motivi, il viso dovrebbe sempre essere lavato con acqua se non fredda, almeno tiepida e comunque prima o dopo la doccia.

Cosa potrebbe accadere

L’acqua calda che arriva direttamente sulla faccia dalla doccia spazza via gli oli naturali, lasciando la naturale barriera cutanea debole, vulnerabile e screpolata. Questa cosa può essere particolarmente nociva se si ha la cute secca poiché agevola la formazione di rughe, ma anche se la si ha grassa in quanto la pelle, per compensare la perdita degli oli, potrebbe produrne ancora di più. Se quindi vogliamo evitare che la nostra pelle si irriti e invecchi prima dobbiamo seguire alcuni consigli.

Prima di tutto è bene umidificare leggermente il viso con acqua tiepida prima di bagnare tutto il corpo. Poi si può passare un tonico per rimuovere residui di trucco e sporco in eccesso e massaggiare con delicatezza una giusta quantità di detergente delicato. Poi bisogna asciugare con dolcezza, tamponando con una salvietta e non strofinando. Infine idratare profondamente la pelle del viso dopo la doccia con un siero e una crema idratante.

Per quanto riguarda l’esfoliazione, che sia meccanica o chimica, è meglio evitare questo passaggio della beauty routine sotto la doccia. Per una cura adeguata della pelle è importante lavare il viso due volte al giorno, e trattarla al meglio utilizzando i prodotti consigliati da un esperto. Se seguirete questi consigli vi promettiamo che la vostra pelle del viso vi ringrazierà!