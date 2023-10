“Meglio camminare da soli”: Maddalena Corvaglia esalta l’indipendenza, ma la sua frase ha un destinatario?

Maddalena Corvaglia sui social dice ai suoi tantissimi fan che è meglio ‘camminare da soli’, le sue parole sono dedicate a qualcuno?

Sempre più bella e seducente Maddalena Corvaglia lascia i suoi affezionati e tantissimi fan a bocca aperta ogni volta che si mostra. Per i suoi seguaci non notarla è davvero impossibile, questi davanti alle sue magnifiche forme e al suo fascino non capiscono più nulla e non fanno che riempirla di apprezzamenti e like.

A renderla nota in passato è stato il suo ruolo di velina a Striscia la notizia, al fianco della meravigliosa Elisabetta Canalis. Per moltissimi anni le due sono state inseparabili, la loro amicizia sembrava essere destinata a durare per sempre ma all’improvviso si sono allontanate in modo irreparabile.

Da anni ormai non sono più amiche, in passato si era pensato a questioni economica ma nei mesi scorsi è venuta a galla un’altra verità. Di che si tratta? A quanto pare la Canalis ha avuto una relazione segreta per mesi con l’ex marito di Maddalena Corvaglia, una liaison negata a lungo ma che sarebbe stata confessata proprio da lui, Stef Burns. L’ex velina qualche tempo fa ha fatto sapere che tra lei e l’ex amica sono successe cose gravi che non riesce a perdonare, a detta sua quando la fiducia finisce l’amicizia si spezza.

Maddalena Corvaglia preferisce stare da sola, a chi è riferito il messaggio sui social?

Un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto girare la testa praticamente a tutti, di fronte a così tanta bellezza e sensualità i suoi tantissimi follower sono rimasti senza parole.

Il video la ritrae in moto, quando scende si toglie la giacca e cammina con il casco tra le mani. Come sempre Maddalena Corvaglia è in forma smagliante ed è bella da togliere il fiato. Indossa short cortissimi che mettono bene in risalto le sue fantastiche gambe, sopra il top è super attillato e scollato, l’occhio dei fan è caduto subito sul suo esplosivo décolleté.

Nella didascalia del post scrive: “Meglio camminare da soli che insieme ad una folla che va nella direzione sbagliata.” La splendida showgirl esalta l’indipendenza, in molti si sono però chiesti se si tratta di un messaggio generico o se le sue parole sono riferite a qualcuno. Più volte le sono stati affibbiati dei flirt in questi anni, ma ad oggi sembra essere ancora single ed è pronta per una nuova avventura televisiva, farà infatti parte del cast della nuova edizione di Pechino Express.