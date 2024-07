È praticamente impossibile ingannare questi due segni: sono i più scaltri dello Zodiaco

Non farsi prendere in giro da nessuno è il sogno di molti ma alcune persone non hanno bisogno di sognarlo: appartengono ai segni impossibili da ingannare.

Per non lasciarsi raggirare da persone che nel corso degli anni hanno affinato la loro abilità nel mentire, ci vuole molto intuito. La capacità di “leggere” le altre persone si basa infatti essenzialmente sull’empatia, qualità di cui sono dotati molti segni, in particolare i segni d’Aria.

Questi segni infatti associano all’empatia anche un’intelligenza vivace e un carattere estroverso, strettamente necessari ad analizzare con attenzione le motivazioni delle altre persone e a interagire con loro in maniera da mettere bene in chiaro come stanno le cose.

I 2 segni impossibili da ingannare

ACQUARIO – Essere in grado di leggere profondamente le persone è la migliore capacità di un Acquario. I nati di questo segno infatti posseggono una grandissima empatia e sono in grado di intuire molto facilmente i veri scopi di qualcuno e le motivazioni da cui una persona viene mossa quando compie determinate scelte. L’Acquario è una persona di buon cuore, quindi può apparire molto ingenuo e bonaccione perché tende a fidarsi di tutti, almeno fino a prova contraria.

Questo carattere però non deve affatto trarre in inganno: oltre a essere dotato di un grandissimo intuito, l’Acquario è anche dotato di un’intelligenza fuori dal comune, grazie alla quale riesce ad analizzare con grande lucidità qualsiasi situazione, mettere insieme gli indizi e arrivare quasi sempre alla verità. In genere l’Acquario non usa questi doni per mettere a punto delle strategie allo scopo di “vincere” su qualcuno. Tuttavia, se si rende conto di avere a che fare con una persona approfittatrice o dalle cattive intenzioni, potrebbe decidere di impegnarsi a fondo per fargliela pagare.

BILANCIA – I nati sotto il segno della Bilancia adorano stare insieme alle altre persone, parlare di qualsiasi argomento ma soprattutto ascoltare con grande interesse quello che gli altri hanno da dire. Per questo motivo la Bilancia diventa un fine conoscitore dell’animo umano. Arrivata all’età adulta una persona della Bilancia ha sviluppato una bravura ineguagliabile a leggere il comportamento umano, anche se non ha compiuto studi nel campo della psicologia.

Per questo motivo ingannare una Bilancia è del tutto impossibile: i nati sotto questo segno sanno sempre cosa stanno pensando i loro interlocutori e riescono anche a intuire quali saranno le loro prossime mosse. Non useranno mai queste particolari abilità per ottenere dei vantaggi ai danni di qualcun altro: generosa e altruista, la Bilancia non ha alcun interesse a fare del male alle altre persone. Tutto quello che interessa ai nati sotto questo segno è non essere presi in giro.