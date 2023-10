Alluce valgo addio, ecco il metodo consigliato da migliaia di persone: praticamente infallibile

L’alluce valgo è un problema molto comune e da non sottovalutare. Ecco quello che puoi fare per ridurre il fastidio.

È un problema che affligge molte persone e che provoca dolori e disagi da non sottovalutare. L’alluce valgo (o borsite) è un dosso osseo che si forma alla base dell’alluce. Si tratta di una complessa deformità valgo del primo raggio del piede che può causare dolore all’alluce mediale e, soprattutto, una crescente difficoltà nell’utilizzo delle calzature. Oltre ad una prima visita, la diagnosi completa può essere effettuata solo con una radiografia del piede.

Per curare l’alluce valgo, il trattamento può essere anche non chirurgico con modifiche delle scarpe per casi lievi e minimamente sintomatici. L’operazione chirurgica è indicata soprattutto per i pazienti che mostrano una deformità progressiva e una difficoltà crescente nell’utilizzo delle scarpe che, con il tempo, può diventare invalidante. Non c’è ancora una spiegazione precisa su come si sviluppi un’alluce valgo o borsite.

Si pensa che questa condizione possa comparire con una combinazione di fattori come: la storia familiare, la struttura ossea anormale in fase di sviluppo fisico, l’aumento del movimento e, da non tralasciare, la scelta delle scarpe. Tutti questi fattori, soprattutto se protratti nel tempo, possono causare la comparsa dell’alluce valgo. L’utilizzo di scarpe corrette e adatte alla propria situazione ossea, è essenziale per evitare un peggioramento della condizione.

Con questo metodo riuscirai a migliorare il tuo alluce valgo

Le scarpe con il tacco, di solito, non lasciano molto spazio al piede e possono peggiore la situazione di infiammazione ossea. Il primo consiglio è quello di abbandonare per un po’ i tacchi e scegliere una scarpa più comoda e con più spazio per le dita. L’utilizzo di una scarpa adatta è fondamentale per una corretta gestione della borsite. Inoltre, ci sono anche solette speciali per le tue scarpe e altri gadget come il correttore di borsite.

Questi correttori aiutano ad allineare il primo dito del piede, aiutando a ridurre il disagio causato dalla presenza dell’alluce valgo. È un ottimo rimedio per evitare il dolore ai piedi tipico di chi ha questa particolare condizione. Ci sono delle versioni notturne del correttore, che separano le dita e che permettono di raddrizzare l’articolazione quando si dorme grazie a una stecca di alluminio imbottita che avvolge il dito e lo separa, restituendogli la sua posizione naturale.

In questi casi, per ottenere dei buoni risultati a lungo termine, è essenziale essere costanti nell’indossare questi correttori per alluce valgo. Che tu stia andando fuori casa o meno, è molto importante indossarli sempre per ottenere dei risultati visibili. È un modo valido per evitare ulteriori disagi, come un possibile intervento chirurgico o una fisioterapia in casi già più gravi. Ecco quello che devi fare per il tuo alluce valgo!