Elena Santarelli sempre bellissima: per la showgirl il tempo non passa mai, la prova in una foto

Elena Santarelli, ieri come oggi la showgirl e conduttrice è sempre uno spettacolo: ecco la foto, è veramente bellissima.

Arrivata oggi a 42 anni, Elena Santarelli è una di quelle bellezze del nostro mondo dello spettacolo che, nel corso degli anni, non è di certo sfiorita, anzi; più passa il tempo, più sembra che l’ex-modella, showgirl e conduttrice, acquisti fascino, eleganza e anche sensualità.

Romana classe ’81, dopo gli esordi da modella ha avuto modo di sperimentarsi più volte in televisione sia come showgirl che come conduttrice, ogni volta incantando con la sua lunga chioma bionda, una bellezza sublime e un corpo statuario slanciato da da 180 cm d’altezza; da tempo è considerata da tutti come un’icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo e, attivissima sui social, non smette mai di affermarsi come tale scatto dopo scatto.

Di recente, sui social, la Santarelli si è mostrata in un modo del tutto particolare, sottolineando ancora una volta il suo fascino immutato: eccola così, con una visione del genere tutti i suoi numerosissimi follower sembrano ormai non avere più nessun dubbio.

Elena Santarelli sfavillante incanta col vestitino dorato: gambe chilometriche in primo piano

Era la fine degli anni ’90 quando, praticamente da adolescente, Elena Santarelli muove i primi passi nel mondo della moda come modella; proprio per ricordare questo periodo, sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha pubblicato ora il suo composit del ’99 per Elite Model World, mostrandosi quindi da giovanissima:

Appena 18enne, nella foto la Santarelli sfoggia una bellezza davvero divina, da lasciare tutti quanti senza fiato; a vederla oggi, comunque, non è per nulla cambiata e, sebbene sia maturata sia a livello professionale che come donna fascino, eleganza e sensualità sono qualità rimaste immutate, così come gli splendidi lineamenti e la fluente chioma bionda.

A vederla così, in tutto il suo splendore, i fan non hanno potuto far altro che mettere tantissimi like e lasciare diversi commenti di complimenti; “Sempre uguale se non meglio” scrive un fan elogiando la sua bellezza, mentre qualcuno la paragona anche ad un’icona internazionale come Brigitte Bardot. Tantissimo amore per la Santarelli, che negli ultimi anni ha scritto anche due libri e si è dedicata a diverse attività benefiche; i follower l’ammirano e la stimano per la sua bellezza, ma anche e soprattutto per il suo valore umano.