Macchina del caffè automatica, nessuno la pulisce correttamente: smonta il pulsante segreto e rimuovi la muffa

Hai una macchina del caffè e non sai come pulirla correttamente? Ecco quale tipo di manutenzione devi fare periodicamente.

Da quando le macchinette del caffè sono entrate nelle nostre case, desiderare un espresso come al bar in qualsiasi ora della giornata, è diventato un piacere da potersi godere a casa. Che sia la mattina, dopo pranzo o la sera, la nostra macchina del caffè è sempre in funzione ed è ormai un accessorio che non può mancare nelle cucine di tutte le famiglie. Ma come prendersi cura di questo accessorio così prezioso e, soprattutto, come mantenerlo sempre pulito?

La manutenzione della macchina del caffè è fondamentale per poter godere di un prodotto sempre di ottima qualità e gustoso. Difatti, se la macchina del caffè non è correttamente pulita al suo interno, il caffè acquisirà un retrogusto amaro e non molto piacevole. Oltretutto, all’interno della macchina del caffè potrebbero proliferare batteri e germi potenzialmente pericolosi per la nostra salute, per cui è necessaria una pulizia completa della macchina.

Una prima pulizia regolare quotidiana, da poter effettuare al termine della giornata, consiste nel risciacquare e asciugare tutti i componenti della macchinetta del caffè dopo l’uso. La pulizia profonda – o la decalcificazione – dovrebbe essere eseguita ogni quattro o sei settimane. È essenziale per avere sempre un caffè di qualità e per non incorrere in pericoli per la salute di tutta la famiglia.

Come pulire correttamente la tua macchina del caffè

Per pulire in modo corretto la tua macchina del caffè, non serve rivolgersi al negozio in cui l’hai acquistata o ai dei tecnici specializzati. Esiste un modo molto semplice ed efficace per controllare l’interno della tua macchina e verificare la presenza o meno di sporcizia che può compromettere inevitabilmente il gusto del tuo caffè. Il controllo può essere effettuato anche più volte durante il mese.

L’operazione di pulizia profonda è molto semplice. Puoi staccare l’erogatore da dove fuoriesce il caffè e vedrai al suo interno un ulteriore involucro di plastica che ricopre l’erogatore. Sopra l’involucro di plastica troverai un bottone che, se premuto con una leggera forza, staccherà la custodia di plastica e ti mostrerà l’interno dell’erogatore. È molto probabile riscontrare all’interno uno strato di sporcizia, soprattutto se si tratta della prima pulizia di questo tipo.

Basterà ripulire e igienizzare l’interno con un prodotto anche naturale (bicarbonato e aceto sono i più indicati per questo tipo di operazione) e lasciar asciugare i componenti interni. Una volta asciutto, potrai ricomporre e richiudere tutto. Potrai notare, a questo punto, la differenza nel gusto del caffè. Effettuare questo tipo di pulizia profonda così è consigliabile almeno una volta al mese per mantenere al meglio la propria macchina del caffè.