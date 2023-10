“La scelta del partner non avviene mai per caso, anche quello sbagliato: cosa succede quando pensi all’amore “

Innamorarsi è un processo davvero particolare in cui corpo e mente sono coinvolti in un giro di danze davvero affascinante, non è un caso se ami proprio quella persona

L’amore totalizzante, quello che toglie il fiato e fa sentire assolutamente pieni di vita, la stessa vita che sembra venga a mancare per ogni respiro non coordinato. Non sempre è tutto rose e fiori, l’amore non va sempre nella direzione che si vuole.

Addirittura alcune persone si ritrovano sempre in storie d’amore complicate, che nulla hanno a che fare con quello che ci si aspetterebbe mai da una relazione di coppia. Nonostante una passione iniziale e un perfetto feeling mentale, vi è poi, spesso, quella fase in cui ci si domanda come e quando ci si è invischiati in un rapporto tanto complicato con una persona inconcludente e di cui non ci si può fidare per niente.

Il senso di inadeguatezza può davvero essere frustrante, a tal punto da essere indifferenti a qualsiasi altro segnale ci venga dall’esterno.

L’amore? Ecco come inizia e come deve essere un rapporto duraturo

L’amore, nell’immaginario collettivo dovrebbe essere assolutamente sciolto da ogni problema. L’incastro di due persone perfettamente compatibili.

In realtà, anni di ricerca hanno messo in evidenza come le coppie durature siano quelle piene di problemi e incomprensioni, che però hanno una marcia in più per continuare e portare avanti la propria relazione.

Infatti, è stato osservato come le relazioni di lunga data non siano nella fattispecie che non hanno problemi gravi e differenze tra i due partner, ma le coppie che hanno la capacità di superare i problemi. Il danno arriva quando uno dei due non vuole più combattere, proseguire nella relazione lottando per la coppia.

Non funzionano quelle relazioni in cui uno riesce a sempre ad esprimere le proprie perplessità e fa di tutto per andare avanti e superarle e un altro è indifferente alle circostanze negative che si vengono a creare. Solo insieme è possibile spazzare quell’alone di negatività che potrebbe avvolgere la coppia all’improvviso e più volte durante tutta la durata del rapporto.

L’innamoramento è un perfetto incastro di situazioni, anche quando si è consapevoli non ci possa essere speranza alcuna tra due persone (magari perché uno dei due è sposato) il nostro cervello continua a volere fortemente quella situazione, sino a quando sarebbe davvero difficile smettere di non pensare e agire insieme.