La stagione delle castagne è iniziata: ecco 5 modi diversi per prepararle

Finalmente è arrivata l’attesissima stagione delle castagne. Scopri qualche suggerimento per gustarle al meglio, non te ne pentirai.

Le castagne sono tipiche della stagione autunnale e, infatti, adesso è il momento migliore per consumarle. Al loro interno troviamo diverse sostanze nutritive, sono costituite prevalentemente da carboidrati. Apportano al nostro organismo parecchia acqua, amido e fibre, sono ricche di potassio e fosforo.

Possiamo godere delle castagne fino a dicembre inoltrato e non ci sono controindicazioni per il loro consumo. Essendo ricche di fibre, nonostante siano ricche di carboidrati, sono comunque un prodotto a basso indice glicemico e dunque sono adatte per evitare i picchi glicemici nel sangue. Rispetto all’altra frutta guscio, nelle castagne i lipidi sono minimi e sono un’ottima fonte di acido oleico, un grasso monoinsaturo estremamente benefico per la salute.

Castagne, le ricette sfiziose per gustarle al meglio

Uno dei metodi più semplici per mangiare le castagne, è sicuramente quello di metterle alla brace, cotte direttamente sul fuoco, si cuoceranno velocemente e avranno un gusto invidiabile. Tuttavia esistono anche diversi metodi per prepararle in maniera più sfiziosa.

Le castagne possono essere cotte anche in forno, in questo caso ci vorranno 30 minuti prima di poterle assaporare, in alternativa esiste una padella con dei buchi pensata apposta per le castagne, in questo modo cuoceranno più lentamente ma il risultato sarà comunque ottimo, saranno pronte circa in 20 minuti. Un’altra ricetta deliziosa è la composta di castagne, per prepararla basteranno pochi ingredienti vi serviranno infatti castagne, sale, zucchero, acqua, olio e una bacca di vaniglia a piacere.

Dopo averle lasciate in ammollo per circa mezz’ora già sbucciate, fatele bollire fin quando non saranno morbide, ci metteranno circa mezz’ora. Fatele riposare per una decina di minuti, poi procedete con la preparazione della composta. Frullatele in un mixer e successivamente unitele ad un composto d’acqua e zucchero precedentemente sciolto in pentola.

Un piatto semplice e gustoso, ad esempio è il risotto alle castagne. Vi basterà soffriggere una cipolla in padella alla quale andrete ad aggiungere le castagne tagliuzzate che faremo cuocere ricoperte dal brodo. Quando saranno quasi cotte, aggiungete il riso ed una volta pronto servite con una spolverata di parmigiano e un po’ di noce moscata.

Ottima per questa stagione, è la zuppa di castagne e funghi porcini basterà cuocere le castagne e successivamente aggiungere i funghi. Frullate tutto e lasciate qualche fungo e qualche castagna da parte da cuocere in padella. Aggiungete sopra la vellutata per guarnire e condite con pepe e rosmarino. Le castagne sono un ingrediente davvero molto versatile che potete utilizzare come più preferite per ricette dolci e salate, basterà solo utilizzare la fantasia.