Lavare i capelli con il bicarbonato: ecco come e perché dovresti farlo anche tu

Lavare i capelli con il bicarbonato di sodio, lo hai mai fatto? Ecco perché dovresti provare: i benefici per la tua chioma sono numerosissimi!

Si tratta di uno degli ingredienti più utilizzati in ambito domestico ed anche culinario. Il bicarbonato di sodio anche noto come idrogenocarbonato di sodio, è un ‘ingrediente’ che comunemente utilizziamo ai fornelli per ammorbidire i legumi, pulire la frutta e la verdura e che trova impiego anche in ambito domestico come rimedio efficace per le pulizie perché ottimo come smacchiatore ed anche come rimedio per eliminare i cattivi odori.

Forse però in pochissimi sanno che questo è anche un ottimo alleato per la nostra igiene. Il bicarbonato di sodio può infatti anche essere utilizzato per la cura della propria igiene orale, ad esempio. Ma si rivela sbalorditivo l’impiego che possiamo farne per la cura della nostra chioma ed in particolare della nostra cute: hai mai pensato di lavare i capelli con il bicarbonato? Ti spiego perché dovresti inserire questo metodo nella tua hair care routine!

Bicarbonato di sodio, i benefici sui capelli: ecco perché utilizzarlo come shampoo

Ricco di benefici per la cura della nostra persona, il bicarbonato si rivela un formidabile alleato per far splendere di luce propria la nostra chioma. Si tratta di un rimedio a basso costo che consente di avere capelli puliti più a lungo, luminosi e morbidi.

Il bicarbonato di sodio è il prodotto ideale che possiamo utilizzare sui nostri capelli sottili, in quanto mira a donare un effetto volumizzante alla nostra chioma e donarle quel quid in più che tanto cerchiamo. Inoltre è un ingrediente in grado di pulire e purificare a fondo la nostra cute, e ci aiuta pertanto a contrastare l’eccessiva produzione di sebo che potrebbe sporcare i capelli e costringerci a lavaggi più frequenti. Naturalmente, è un rimedio che possiamo mettere in pratica una tantum e che consigliamo di adoperare circa una volta ogni settimana o ogni due settimane.

La domanda più gettonata è però un’altra: come utilizzarlo? Ci basterà utilizzare un cucchiaino o un cucchiaino e mezzo che andremo a diluire con dell’acqua tiepida. Dopodiché, andiamo a massaggiare il composto che sarà simile ad una pasta, direttamente sui capelli bagnati. Insistiamo particolarmente sulle radici che necessitiamo di purificare a fondo per eliminare lo sporco in eccesso. Lasciamo il composto in posa per qualche minuto, dopodiché provvediamo a risciacquare per eliminare ogni residuo. Et voilà, il gioco è fatto!