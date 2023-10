Prodotti beauty low cost quasi uguali a quelli dei grandi brand: non potrai più farne a meno

Per essere belle e curate non serve spendere una fortuna. In molti supermercati si trovano ottimi prodotti low cost.

Per fortuna sono passati i tempi in cui per avere una bella pelle e dei bei capelli bisognava spendere un mucchio di soldi. In tanti supermercati si trovano prodotti ottimi e identici a quelli delle grandi marche ma a prezzi super ridotti.

Per avere una bella pelle, morbida ed elastica, e dei capelli curati, è necessario utilizzare i prodotti giusti. Dunque, ogni donna lo sa bene che è importante usare un buono scrub per viso e corpo per rimuovere le cellule morte come è importante usare una buona crema idratante. E che dire dei capelli? Anch’essi vanno curati con prodotti specifici in modo da mantenerli forti e lucenti.

Certo tutto questo ha un costo che può pesare anche molto sul nostro bilancio mensile. Che fare allora? Dobbiamo rinunciare a curare la nostra bellezza? Assolutamente no: bisogna solo aguzzare un po’ l’ingegno. In molti supermercati e discount si trovano degli ottimi dupes. Per chi non lo sapesse i dupes sono dei prodotti identici a quelli delle grandi marche ma a prezzi molto più bassi. Oggi vi mostriamo alcuni prodotti low cost davvero eccezionali che si possono trovare da Eurospin.

Cosmetici low cost: ecco i migliori

Fortunatamente non è più necessario spendere una fortuna in cosmetici per il viso, il corpo e i capelli. Con i consigli di una nota influencer è possibile trovare prodotti low cost davvero eccezionali, identici a quelli delle grandi marche ma a prezzi bassissimi.

La famosa influencer Sa. Costantini è andata a fare un bel giretto da Eurospin, nota catena di discount presente in tutta Italia. Non immagini erette mai che cosa ha trovato. Di seguito vi elenchiamo alcuni dupes veramente incredibili.

Da Eurospin, per pochi euro, potrete trovare il talasso scrub per il corpo identico a quello di Collistar. Questo scrub è fantastico per chi soffre di ritenzione idrica e pelle a buccia di arancia.

Amate i profumi ma quelli delle grandi marche costano troppo? Nessun problema. Da Eurospin troverete acque profumate con le stesse fragranze di Hypnotic Poison di Dior, La Via est Belle di Lancom e troverete persino un profumo identico a quello di Victoria Secret.

Se tingete i capelli, potete trovare una tinta identica a Olea di Garnier ma ad un prezzo molto inferiore. Questo prodotto è eccezionale perché tinge i capelli ma li nutre e li lascia morbidissimi e molto luminosi.

Infine da Eurospin, con pochissimi euro, potrete portarvi a casa un detergente viso straordinario uguale a quello di Biotherm. È ideale da utilizzare al mattino per eliminare tutte le impurità dal viso e prepararlo al trucco.