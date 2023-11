Risparmiare 10mila euro in 52 settimane: 7 trucchi per mettere un bel gruzzolo da parte

Vorresti mettere da parte i tuoi soldi e risparmiare ma non sai come fare? Ecco alcuni consigli da cui poter incominciare ad accumulare denaro.

Purtroppo il costo della vita sta aumentando sempre più e diventa quindi un bisogno sempre più impellente quello di creare un proprio fondo di risparmio da cui poter attingere in caso di necessità e urgenze.

A sua volta, però, risparmiare non è certo una passeggiata, visto che ogni mese si hanno delle spese fisse e, oltre a queste, ognuno ha anche il desiderio di potersi concedere qualche piccolo sfizio, in modo tale da non vivere solo di obblighi, ma da potersi prendere cura anche di se stesso. Se si volesse riuscire a risparmiare un po’ di soldi in modo tale da poter avere un fondo sicuro da utilizzare in caso se ne avesse bisogno, si possono seguire alcuni consigli che aiutano a eliminare tutte le spese superflue e inutili.

7 consigli per risparmiare un sacco di soldi: ecco quali sono

• Eliminare le spese inutili: ognuno ha delle spese ricorrenti a livello mensile e alcune di esse in verità possono essere eliminate in base a quanto sono effettivamente necessarie o a quanto se ne usufruisce. Per esempio un abbonamento a una rivista che non si legge può essere facilmente disdetto per risparmiare

• Non andare a mangiare fuori: mangiare a casa permette di poter risparmiare un sacco di soldi visto che con un paio di euro si riesce a preparare un pasto contento, dove sarebbero necessari almeno 20 o 30 euro al ristorante

• Spesa al discount: i discount hanno dei prezzi molto più bassi rispetto ad altri tipi di supermercati e danno la possibilità di trovare dei prodotti e degli alimenti freschi e di qualità

• Programmare la spesa: il modo in cui è organizzato il supermercato porta le persone a spedire molto di più del previsto, per cui è bene organizzarsi e avere una lista da seguire scrupolosamente, evitando di cedere alla tentazione di spendere più del previsto

• Avere un budget settimanale: in questo modo si ha la possibilità di gestire al meglio le proprie finanze e l’ideale è prelevare i soldi in modo da avere dei contanti, visto che con la carta si ha una minore percezione di quanto si stia spendendo

• Usa le giuste applicazioni: esistono svariati tipi di applicazioni che permettono di risparmiare molti soldi, come per esempio i siti online vere e proprie app come Groupon

• Risparmia 192 euro a settimana: se si riuscisse a mettere via ogni settimana una cifra fissa di 192 euro, dopo un anno si sarebbero accumulati 10 000 euro nel proprio conto corrente