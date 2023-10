La vita privata di Daniele Pecci: quanti figli ha e chi è la sua attuale compagna

Daniele Pecci è Cesare Corvara nella fiction Cuori, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la sua attuale compagna e quanti figli ha?

Al momento è uno degli attori più famosi e conosciuti dal pubblico italiano, da diverse settimane è tornato in prima serata con la seconda stagione della fiction Cuori che sta per giungere alla fine: il suo ruolo è quello del dottor Cesare Corvara.

Eppure, la grande curiosità del pubblico a casa si concentra su qualcosa di completamente diverso che ha a che fare con il suo privato o per meglio dire sul gossip vero e proprio che riguarda la vita dell’attore che negli anni ha riscosso sempre un grande successo sia nel piccolo che nel grande schermo.

Ad esempio, sapete quanti figli ha o chi è la sua attuale compagna? Per quanto ci tenga moltissimo al suo privato, sono risposte che si possono avere in modo molto facile e diretto. Entriamo nel merito della questione e scopriamo qualche cosa di più.

Daniele Pecci, sapevate che fa coppia fissa con una sua collega? E’ molto famosa

Oggi, ha cinquantatré anni e se da un lato nella sua professione è certamente un numero uno, quello in cui non è da meno è il suo privato. Infatti, l’attore pare avere trovato il suo equilibro anche dal punto di vista sentimentale e ormai da moltissimo tempo.

In passato ha avuto una lunga relazione anche con Michelle Hunziker, ma la prima voglia di famiglia si è concretizzata con l’amore per Barbara Bonanni, collega e attrice grazie al quale è diventato padre per la prima volta di Francesco nato nel 2008. Adesso e ormai da molti anni, l’attore fa coppia fissa con un’altra sua collega, ovvero Anita Caprioli che lo ha anche reso padre per la seconda volta della piccola Viola nata nel 2016. Insomma davvero una famiglia allargata ma che pare essere in perfetta gestione, infatti quello che emerge è il fatto che Daniele Pecci sia in rapporti davvero pacifici con la sua ex compagna con cui sta appunto crescendo il suo primogenito.

Detto questo, il conto alla rovescia per la puntata conclusiva della seconda stagione di Cuori è cominciato: che cosa succederà e come andrà a finire per il Primario Cesare Corvara: deciderà davvero di adottare insieme alla sua ex moglie Delia Brunello la piccola Anna? Non resta che attendere per scoprirlo.