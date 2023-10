In questa foto era in braccio al suo papà: oggi è un degli uomini più potenti della Tv italiana

In questo tenero scatto un bimbo è in braccio al suo papà. Oggi è un personaggio del mondo dello spettacolo italiano.

Questo piccino in una foto in bianco e nero ha fatto tantissima strada da quando era solo un frugoletto tra le braccia del padre. Ma quale carriera ha intrapreso nella vita?

Deve il suo nome a uno zio e nella sua vita prima di scoprire la sua vera vocazione si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza senza però completarla. Nel corso della sua carriera ha fatto ridere e sorridere tante persone conquistare dalla sua proverbiale leggerezza. Prima di approdare al fantastico mondo della televisione è stato un conduttore radiofonico. Non vi bastano questi indizi?

A partire dalla fine degli anni ’80 è apparso anche in diverse serie tv e sitcom. Nel 1989 è toccato a I-taliani e poi a I Tre Moschettieri. Nel frattempo si è cimentato anche come cantante. Ancora nessuna idea di chi sia il bel pargoletto dalle guance paffute? Al suo fianco sono passati tanti assistenti e lui è stato anche testimonial per grandi marchi. Non sono mancati i Telegatti e persino un Guinness World Record. Allora di chi si tratta?

Chi è il bambino nella foto: nessuno l’avrebbe detto

Certo non è semplice indovinare chi sia il vip di questa vecchia immagine in bianco e nero. Forse aiuta sapere che è stato uno dei conduttori di La sai l’ultima? al fianco di Paola Barale. Nel 1998, invece, ha presentato Scopriamo le carte con Natalia Estrada. Nel 1999 ha avuto in mano il timone di Passaparola.

La persona nella foto è proprio Gerry Scotti. Nel 2002 ha partecipato al film per la tv: Gian Burrasca e due anni dopo a Natale in casa Deejay. Nel 2007 gli è stata affidata la conduzione di Chi vuol essere milionario? Due anni dopo ha ricoperto il ruolo di giudice nella puntata zero di Italia’s Got Talent. Nel 2012 invece è stato giudice esterno di Amici di Maria De Filippi. Il suo volto, il suo modo di presentare ogni show gli hanno sempre fatto guadagnare successo e sostegno da parte del pubblico. Viene addirittura indicato come l’erede di Mike Bongiorno.

Negli ultimi anni si è dedicato alla conduzione di Caduta libera e alla giuria di Tu si que vales. Due anni fa ha fatto un cameo nel videoclip della canzone: La mia felicità di Eros Ramazzotti. A marzo di quest’anno è tornato a presentare Striscia la notizia prima con Francesca Manzini e poi con Michelle Hunziker. Insomma una carriera di tutto rispetto per questo gigante del piccolo schermo.