Spesa, che cosa comprano di più le donne e cosa gli uomini: indovina chi spende di più?

Cosa comprano di più gli uomini e cosa le donne quando fanno la spesa? E, soprattutto, chi è che spende di più dei due?

I cambiamenti sociali e culturali del nostro paese hanno determinato nuovi modi di vivere in tutti i campi. Nel campo commerciale è stata fatta una vera e propria rivoluzione, ancora non riusciamo a capire se positiva o negativa, forse tutte e due le cose insieme. Le vendite dei prodotti avvengono sempre più tramite il web; abbiamo cominciato con gli oggetti hi-teck ma ora anche il comparto alimentare ha il suo e-commerce.

Sempre più varietà di prodotti possono entrare nelle nostre case tramite il commercio on line, da quelli alimentari agli elettrodomestici, dai prodotti tecnologici agli arredi. È ovvio che studi sui fruitori del servizio da parte dei negozi on line, ne vengano fatti in quantità per capire chi compra cosa e le strategie di vendita da attuare.

Le spese on line degli uomini e delle donne sono diversificate? Chi dei due spende di più?

Uno studio di Coop on line, ha cercato di capire le differenze tra gli acquisti effettuati dagli uomini e quelli fatti dalle donne. Lasciando da parte gli stereotipi, lo studio è focalizzato soprattutto dall’atteggiamento mentale di uomini e donne prima, durante e dopo l’acquisto; cosa li condiziona dall’esterno e l’importanza che danno al prezzo. Certo, lo studio rivela anche le tipologie di prodotto che i due sessi comprano di più.

Dal punto di vista mentale, si evince che gli uomini generalmente hanno un approccio più razionale all’acquisto: cercano il prodotto perché in quel momento è necessario, valutano l’efficienza, le caratteristiche tecniche e, prima di arrivare all’acquisto, si informano attentamente, il seguito è una moderata soddisfazione. Si informano tramite siti web, forum e blog. Per le donne è più complicato: per loro l’approccio è più emotivo, si cerca il prodotto perché si desidera, non per una specifica necessità; lo valutano soprattutto in base al prezzo; la ricerca del prodotto avviene da informazioni avute da amici, parenti e addetti alle vendite.

Le opinioni sui social stanno diventando importanti sia per gli uomini che per le donne allo stesso modo. L’uomo spende di più in genere, sono stati stimati 135 euro contro i 95 delle donne, va alla ricerca soprattutto di prezzi scontati mentre le donne sono molto attirate dai coupon. Al primo posto di questa classifica degli acquisti ci sono gli uomini con i computer al 76% e le donne al 64% con i libri; al secondo posto, pari merito, uomini e donne comprano musica al 50%. Si è stabilito anche che i prodotti alimentari, i mobili e gli elettrodomestici vengono comprati percentualmente più da donne che da uomini.