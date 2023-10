Vino o birra: cosa scegliere se sei a dieta e quale fa davvero meno male

Vino o birra? L’eterno dilemma in pizzeria. Vediamo insieme quale delle due bevande fa meno male e quale scegliere se si è a dieta.

Vino e birra dividono in due il mondo, soprattutto in pizzeria. In questo articolo vi spieghiamo cosa è meglio scegliere se si vuole perdere peso e quale delle due bevande è meno nociva per la salute.

C’è chi ama la birra e la berrebbe pure a colazione e chi, invece, adora il vino. Birra e vino dividono in due il mondo ancor più delle squadre di calcio probabilmente. Il dilemma poi diventa davvero arduo in pizzeria: davanti ad una fumante margherita si potrà bere un calice di vino rosso oppure è d’obbligo una birra ghiacciata? E anche al ristorante si pone lo stesso problema: con la tagliata alla fiorentina è d’obbligo il vino rosso o si può trasgredire alla tradizione e bere una bella birra fresca?

Naturalmente a tavola non esistono obblighi e ognuno può bere ciò che preferisce. La questione però è un po’ diversa se si vuole dimagrire. Posto che la migliore bevanda in assoluto resta sempre l’acqua naturale, ogni tanto è normale volersi concedere un calice di vino con gli amici oppure una birra. Tutto sta nel capire quale delle due bevande sia meno calorica e, soprattutto, quale delle due faccia meno male alla salute.

Vino e birra: ecco quale scegliere a dieta

Gli alcolici devono essere consumati occasionalmente e in quantità modeste altrimenti non apportano nessun beneficio ma provocano solo danni alla salute. Tuttavia ogni tanto ci si può concedere un bicchiere di buon vino o una birra. Vediamo cosa preferire quando si vuole dimagrire.

È stato stimato che una lattina di birra da 33 CL ha, in media, 100 calorie che salgono a 170 se si tratta di una birra doppio malto. Per quanto riguarda il vino, le calorie aumentano con l’aumentare della gradazione alcolica. Un calice di vino rosso da 11 gradi ha circa 77 calorie ma se la gradazione alcolica sale a 13 gradi le calorie diventano 91.

In ogni caso possiamo affermare che il vino ha meno calorie della birra e fa anche meno male in quanto non gonfia. La birra, infatti, contiene moltissimi carboidrati: una lattina ha la stessa quantità di carboidrati di un piatto di pasta ma, ovviamente, non ha lo stesso valore nutritivo e non ci sazia allo stesso modo. Inoltre contiene glutine che, alla lunga, può causare intolleranze. Il vino, invece, è ricco di polifenoli: preziose sostanze antiossidanti. È stato dimostrato che in quantità moderate, può accelerare il metabolismo dei grassi. Pertanto se siete a dieta ma volete fare un aperitivo o una cena con gli amici, meglio preferire un calice di vino. Se poi biologico e senza solfiti ancora meglio.