Tosse e mal di gola addio: consigli e precauzioni per non ammalarsi

Previeni tosse mal di gola con questi consigli: ecco tutto ciò che dovresti fare per non avere problemi e tenere lontano i virus e i malanni di stagione.

Al momento siamo in un periodo particolare dell’anno, l’estate ormai è finita, le temperature sono in calo e le nostre difese immunitarie sono a rischio. Tendono ad abbassarsi nei cambi di stagione, infatti, in particolare in autunno ed inverno, iniziano a circolare molti virus e batteri che potrebbero compromette il nostro stato di salute.

Tra i sintomi principali dei vari virus e del raffreddore possiamo ricordare febbre, mal di testa, mal di gola, muco, tosse, dolori al petto e muscolari, naso che cola o otturato e stanchezza generale. Sono questi i sintomi più comuni legati all’influenza o ad altri tipologie di virus.

Previeni tosse e mal di gola con questi consigli infallibili

Tra le regole da seguire per prevenire e non ammalarsi, c’è quello di lavare le mani, soprattutto appena torniamo a casa o prima di sederci a mangiare. È sconsigliato condividere stoviglie o bere dallo stesso bicchiere di amici e parenti, andrebbero limitati anche i luoghi estremamente affollati come centri commerciali e mezzi pubblici, nel caso in cui dovessimo trovarci in una condizione del genere consigliato anche indossare la mascherina.

Oltre ad evitare di toccare la bocca, andrebbe evitato anche di toccarsi il naso e gli occhi, in questo periodo è ideale assumere integratori e vitamine di origine naturale, è ottima la vitamina C che possiamo assumere anche attraverso determinati cibi, sono infatti da prediligere gli agrumi, la frutta fresca, la verdura di stagione ed il pesce. È importante tenersi idratati ed assumere molti liquidi, non solo quando si sta male ma anche quotidianamente.

Vestirsi a strati, è un ottimo metodo per non sudare, ma anche per non prendere troppo freddo con gli sbalzi termici che potrebbero verificarsi tra la mattina e la sera. Anche l’attività fisica, favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario e va dunque a ridurre il rischio di ammalarsi, tra le altre buone abitudini, c’è quella di dormire a sufficienza e di non stressarsi.

Le persone a rischio hanno la possibilità di sottoporsi al vaccino antinfluenzale, per i soggetti sani sarà sufficiente seguire uno stile di vita sano ed iniziare a prendere del miele ad esempio o un medicinale, non appena avvertiamo i primi sintomi. Se si presenta qualche sintomo infatti, è fondamentale mettersi subito a riposo ed evitare di sforzarsi, così facendo c’è la possibilità di debellare il virus più velocemente e senza complicanze.