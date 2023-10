Un mix perfetto delle tre figlie: Marina Di Guardo, incredibile somiglianza con Chiara Ferragni da giovane

Una foto dal passato di Marina Di Guardo, in cui è ritratta al fianco di Chiara Ferragni da bambina, ha emozionato i fan: in particolare la scrittrice appare davvero somigliante a com’è diventata oggi l’influencer.

Sono 62, le candeline spente da Marina Di Guardo, lo scorso 29 ottobre. La mamma delle bellissime Ferragni ha festeggiato il compleanno, circondata dall’amore della sua splendida famiglia. Oggi, Chiara, Valentina e Francesca sono sempre più grandi e simili a lei: le tre sorelle hanno uno splendido rapporto con la madre.

Nata sotto il segno dello Scorpione, Maria Di Guardo è di Novara: cresciuta nella città piemontese, si è poi trasferita a Cremona, dove ha lavorato presso uno show-room del brand Bluemarine. In seguito, la classe 1961 ha dato voce a una sua grande passione: la scrittura, hobby trasformato nel tempo in un lavoro. Marina è diventata negli anni prima una blogger di viaggi, poi un’affermata scrittrice di romanzi, pubblicandone innumerevoli, tra i quali gli ultimi tre con Mondadori.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, la Di Guardo è stata sposata con Marco Ferragni, dentista nella vita, per poi dirgli addio quando Chiara aveva 15 anni, evento che ha lasciato una profonda ferita nel cuore dell’influencer.

Nonostante il divorzio, i genitori delle Ferragni vanno comunque d’accordo, non avendo problemi a vedersi durante gli incontri di famiglia, come hanno ripreso le telecamere della serie “The Ferragnez”.

Marina Di Guardo, l’incredibile somiglianza con Chiara Ferragni: la foto dal passato scioglie il web

Mamma di tre splendide figlie, Marina Di Guardo è diventata una nonna piena di energia, con la nascita di Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, e il piccolo Edoardo, venuto alla luce dall’amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.

Nonostante ormai le figlie siano grandi, considerano la madre come quando erano piccole, vedendo in lei un punto di riferimento e un esempio da seguire. In occasione del suo recente compleanno, Chiara ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram uno scatto ricordo, dalla sua infanzia, in cui è al fianco di Marina.

Nella foto commovente sono ritratte mamma e figlia: la Ferragni appare una dolce bambina dalla chioma rossa, mentre Marina è giovane e sorridente. Dai capelli ricci alle spalle, nell’immagine è davvero somigliante a com’è diventata la figlia oggi.

Ma nel suo viso, sono riconoscibili, inoltre, i tratti di Valentina e Francesca, anche loro attualmente davvero simili alla madre. Marina ha trasmesso la bellezza alla figlie, che sono note per il loro fascino innato e la loro passione per la moda. In particolare, Chiara ha sfondato sui social proprio grazie al suo interesse per il fashion e, seguendo le orme della madre, ha dato vita a un suo blog, trampolino di lancio della sua carriera da imprenditrice digitale di grande successo.