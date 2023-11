Cuori anticipazioni ultima puntata: arriva lo spoiler del finale di stagione

Cuori, fiction della domenica sera di Rai Uno, sta per volgere al termine. La sesta ed ultima puntata andrà in onda domenica 5 novembre.

Una delle fiction più amate di questa stagione televisiva da poco iniziata. In onda su Rai Uno in prima serata, Cuori, con protagonisti Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci, risulta essere una delle serie più seguite dal pubblico a casa. I telespettatori, infatti, sono in trepidante attesa di conoscere le evoluzioni della varie storyline. Giunta alla seconda stagione, la serie televisiva narra le vicende del reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale Molinette.

Ambientata sul finire degli anni 60, in un’affascinante Torino in continua evoluzione, Cuori porta in scena gli ideali di cambiamento di un team di medici, desiderosi di dare una vita migliore ai propri pazienti. Non manca il filone rosa, con storie d’amore che lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Le vicende vedono protagonisti Delia Brunello, brillante cardiologa e Alberto Ferraris, uno dei migliori cardiochirurghi emergenti. I due hanno avuto un’intensa storia d’amore in passato, e i loro sentimenti non sono mai finiti. Tuttavia il destino sembra averli separati definitivamente.

Domenica 5 novembre andrà in onda la sesta ed ultima puntata della seconda stagione di Cuori. Le anticipazioni svelano nuovi colpi di scena.

Cuori, finale di stagione: la piccola Anna verrà rapita

Dopo una seconda stagione intensa e ricca di colpi di scena, oltre che di interessanti vicende sentimentali, Cuori si avvia verso la fase conclusiva. Il filone rosa, infatti, nel corso della varie puntate, si è mescolato alle vicende ospedaliere e non sono mancati gli intrighi e le lotte per il potere. Domenica 5 novembre andrà in onda l’ultima puntata, e stando alle prime anticipazioni trapelate non mancheranno i colpi di scena.

Nel primo episodio, intitolato “Il futuro non esiste che al presente” per i medici dell’ospedale Molinette si avvicinerà il Natale. L’atmosfera natalizia sembrerà riportare un po’ di pace e serenità all’interno del reparto. Delia, infatti, comprenderà di aver commesso diversi errori nei confronti di sua madre e deciderà di fare un passo in avanti per cercare di recuperare il rapporto con lei.

Al contempo ci saranno novità positive per il dottor Mosca, il quale sarà finalmente scagionato. Gli inquirenti comprenderanno che non è stato lui a manomettere i freni della sua auto per provocare un incidente alla moglie. Luisa, invece, si avvicinerà sempre di più a Riccardo e fra i due potrebbe nascere qualcosa. Karen, la futura moglie di Alberto, vivrà sempre con maggiore insofferenza l’intromissione nella loro vita da parte di Luisa.

Il secondo episodio, dal titolo “Nulla è impossibile” vedrà la piccola Anna al centro di una misteriosa vicenda. La bambina sarà rapita da qualcuno e Delia sarà disposta a tutto per scoprire chi possa essere stato a portare via la neonata dal reparto.