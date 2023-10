WhatsApp, il trucco infallibile per impedire agli hacker di rubarti l’account

Un trucco che nessuno conosce che permette di evitare che gli hacker possano impossessarsi del nostro account WhatsApp: ecco il segreto

WhatsApp per tutti noi è un’applicazione troppo importante. Ogni giorno facciamo transitare su di essa tantissime informazioni di ogni genere. Condivisioni di audio, video, foto, documenti, messaggi di testo, indistintamente che si tratti di lavoro o nozioni personali. Al suo interno potrebbe essere davvero nascosa ogni nostra mossa, ogni nostra informazione, e che se qualcuno ne venisse in possesso sarebbe davvero un bel problema.

Un aspetto principale delle principali app di messaggistica istantanea è proprio il tema della sicurezza e della privacy. I casi di account rubati, infatti, non sono così remoti e purtroppo sono una realtà con la quale fare i conti. Spesso con azioni banali prestiamo il fianco a questa casistica, ma ecco che un trucchetto che nessuno conosce può rendere davvero impossibile che il nostro account venga rubato. Ecco di cosa si tratta.

Il trucco infallibile di WhatsApp: vita difficile per gli hacker

Il mondo del digitale è tanto bello ed interessante, quanto nasconde delle insidie e minacce. Sempre più spesso si assiste a truffe, raggiri, furti di identità e ricatti on line. E sono praticamente all’ordine del giorno e sempre più diffusi. Per gli hacker entrare impossesso dei nostri dati personali e sensibili è davvero fondamentale, motivo per il quale bisogna ben proteggersi da queste evenienze.

E WhatsApp è sempre in prima linea per cercare di sviluppare sistemi ed integrazioni all’app che possano scongiurare questo pericolo. Ed ecco che sta per essere implementate una funzione estremamente importante che renderà davvero impossibile rubare l’account di WhatsApp. Gli hacker, quindi, dovranno dire addio a questi furti di identità: ecco la funzione che sta per arrivare e di cui non ne sei a conoscenza.

Sarebbe davvero un brutto colpo se qualcuno entrasse nel nostro profilo di WhatsApp, rubasse tutti i nostri dati e ci ricatterebbe. Purtroppo, gli hacker sono sempre numerosi ed il tentativo è meno remoto di quanto si possa immaginare. Ecco perché gli sviluppatori dell’azienda Meta, stanno per introdurre una funzione assolutamente fondamentale. Si chiamerà Passkey. Ma di cosa si tratta? Non è altro che l’accesso tramite la nostra impronta digitale.

Tramite alcuni codici, potrebbero comunque risalire a quello che abbiamo impostato, ma con la Passkey tramite impronta digitale, per sbloccare l’app sarà praticamente impossibile. Bisognerà recarsi, una volta attiva, nelle impostazioni e nella sezione relativa all’account e cliccare sulla voce Passkey. Una volta riconosciuta ed impostata l’impronta digitale, per gli hacker sarà praticamente impossibile accedere al nostro mondo colorato di verde. La funzione è ancora in perfezionamento, ma presto sarà lanciata su tutti i dispositivi.